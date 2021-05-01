أمريكا تعلن سقوط قتلى فى كارثة الجسر بإسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، سقوط قتلى أمريكيين فى حادث تدافع خلال احتفال دينى يهودى شمال إسرائيل أمس الجمعة.

وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية، اليوم، إن عددا من الرعايا الأمريكيين سقطوا بين عشرات القتلى والمصابين خلال الاحتفال.

وأشارت المتحدثة إلى أن الحادثة التي وقعت ليل الجمعة، كان بها عددا من المواطنين الأمريكيين وكانوا بين الضحايا.

وتابعت المتحدثة "تعمل سفارة الولايات المتحدة مع السلطات المحلية للتحقق مما إذا كان أي رعايا أمريكيين آخرين قد تأثروا بالواقعة، وتقدم كل الدعم القنصلي الممكن للمواطنين الأمريكيين المعنيين وذويهم، واحتراما لأسرهم في هذا الوقت الصعب، نحجم عن الإدلاء بأي تعليق آخر".

وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن العزاء إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ووصف نتانياهو الحادث بأنه أحد أفدح الكوارث في تاريخ إسرائيل، وتعهد بإجراء تحقيق شامل لضمان عدم تكراره.

ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل بتشييع ضحايا حادث تدافع ضخم وقع فجر الجمعة خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشددين أوقع 45 قتيلا على الأقل، بينهم أطفال، و150 مصابا.

وعكفت فرق طبية، أمس الجمعة، على تحديد هويات الضحايا، بينما تحدث شهود عن رؤيتهم جبلا من الناس اختنقوا أو دهسوا في ممر عرضه حوالي 3 أمتار بعد أن تكدست الحشود على منحدرات جبل الجرمق في شمال إسرائيل.

واحتشد عشرات الآلاف من اليهود عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي في الجليل للمشاركة في احتفال لاغ بعومر السنوي الذي يشمل الصلاة طوال الليل وترديد الأغاني الدينية.

وكان الاحتفال مقسما لجناحين على أساس الذكور والإناث، وقال مسعفون إن الإصابات والوفيات تركزت في القسم الخاص بالرجال، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وطلبت الشرطة من الأسر تقديم صور ومعلومات شخصية عن الذين حضروا الاحتفال وما زالوا في عداد المفقودين لتسهيل العملية.