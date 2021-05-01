طوارئ بمحطات الصرف لتوفير المياه للأراضي الزراعية خلال الأعياد

تواصل وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى مصلحة الميكانيكا والكهرباء، رفع درجة الاستعدادات القصوى لتوفير المياه اللازمة للزراعات الصيفية وموسم أقصى الاحتياجات، خلال الأيام الحالية وفترة إجازة أعياد الربيع، وحل أي مشكلات تواجه المزارعين فى توفير المياه اللازمة لرى الأراضي الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات من خلال محطات الصرف الزراعى، وخاصة في المناطق التي لا تصل إليها مياه الترع والمصارف.



وتفقد المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، السبت، عدد من محطات مياه الصرف منها محطات القلعة، ومحطات الدشودى الجديدة بشمال غرب الدلتا، وذلك لمتابعة موقف الحالة الفنية للمحطات، والأعمال المنفذة للحفاظ على المناسيب المقررة لموسم أقصى الاحتياجات وزراعات موسم الصيف، وحل أية معوقات تواجه توفير المياه اللازمة لرى الأراضي الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات وخاصة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف.



وقال رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم وضع خطة لتطوير وتحديث كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية الكهروميكانيكية بالإدارة المركزية للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة .



وأكد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لـ"الدستور"، إنه يتم متابعة موقف أعمال تشغيل المحطات والوقوف على الحالة الفنية للوحدات ومتابعة مناسيب المص والطرد ، بالإضافة إلى خطوط التغذية والمحولات، بالإضافة إلى متابعة الأعمال على محطة صرف الدلتا وذلك للاطمئنان على حالة المحطة وجاهزيتها والاطمئنان على حالة المحطة ومدى جاهزيتها والاطمئنان على المناسيب، فى إطار الاستعدادات لتوفير المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية.



وأوضح رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، أنه يتم تنفيذ عدة أعمال على محطة القرض الأمريكي ومحطة السولزر ومحطة الهندى والمصرى والوقوف جاهزيتها والحالة الفنية للوحات الكهربائية والمحولات وأجهزة الوقاية بالمحطات لمواجهة أية ازدحامات فى المياه وتوفيرها بصورة يومية.

كما أكد متابعة موقف إزالة التعديات بشكل يومى، مع تنفيذ خطة لتأمين كافة المحطات واستكمال بيانات منظومة المخازن لتوفير قطع الغيار المحلية توفيرا للنففات.