السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طوارئ بمحطات الصرف لتوفير المياه للأراضي الزراعية خلال الأعياد

محطات الرى توفر المياه
محطات الرى توفر المياه للأراضي

تواصل وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى مصلحة الميكانيكا والكهرباء، رفع درجة الاستعدادات القصوى لتوفير المياه اللازمة للزراعات الصيفية وموسم أقصى الاحتياجات، خلال الأيام الحالية وفترة إجازة أعياد الربيع، وحل أي مشكلات تواجه المزارعين فى توفير المياه اللازمة لرى الأراضي الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات من خلال محطات الصرف الزراعى، وخاصة في المناطق التي لا تصل إليها مياه الترع والمصارف. 

وتفقد المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، السبت، عدد من محطات مياه الصرف منها محطات القلعة، ومحطات الدشودى الجديدة بشمال غرب الدلتا، وذلك لمتابعة موقف الحالة الفنية للمحطات، والأعمال المنفذة  للحفاظ على المناسيب المقررة لموسم أقصى الاحتياجات وزراعات موسم الصيف، وحل أية معوقات تواجه توفير المياه اللازمة لرى الأراضي الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات وخاصة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف. 

وقال رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم وضع خطة لتطوير وتحديث كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة التى لا تصل إليها مياه الترع والمصارف، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية الكهروميكانيكية بالإدارة المركزية للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة .

وأكد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لـ"الدستور"، إنه يتم متابعة موقف أعمال تشغيل المحطات والوقوف على الحالة الفنية للوحدات ومتابعة مناسيب المص والطرد ، بالإضافة إلى خطوط التغذية والمحولات، بالإضافة إلى متابعة الأعمال على محطة صرف الدلتا وذلك للاطمئنان على حالة المحطة وجاهزيتها والاطمئنان على حالة المحطة ومدى جاهزيتها والاطمئنان على المناسيب، فى إطار الاستعدادات لتوفير المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية. 


وأوضح رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، أنه يتم تنفيذ عدة أعمال على محطة القرض الأمريكي ومحطة السولزر ومحطة الهندى والمصرى والوقوف جاهزيتها والحالة الفنية للوحات الكهربائية والمحولات وأجهزة الوقاية بالمحطات لمواجهة أية ازدحامات فى المياه وتوفيرها بصورة يومية.

 

كما أكد متابعة موقف إزالة التعديات بشكل يومى، مع تنفيذ خطة لتأمين كافة المحطات واستكمال بيانات منظومة المخازن لتوفير قطع الغيار المحلية توفيرا للنففات. 

الموارد المائية الرى الميكانيكا والكهرباء إدارة المياه وزارة

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف تفاصيل حريق كنيسة الشهيد مارى مينا فى العمرانية

بسهولة.. رابط تطعيم كورونا في مصر 2021.. خطوات التسجيل للمواطنين| إليك التفاصيل

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

حريق هائل في كنيسة مار مينا بالعمرانية

مطرانية الأرثوذكس بالجيزة تكشف تفاصيل حريق الشهيد مارمينا بالعمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

ماجد حبته

لا تلوموا المتحور الهندى

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة