السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

بكين تُطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا لـ«الاستشعار عن بُعد»

الصناعي ياوقان -34
الصناعي ياوقان -34

نجحت الصين في إرسال قمر صناعي جديد للاستشعار عن بعد، ياوقان -34، إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين في الساعة 3:27 مساءً يوم الجمعة، بتوقيت بكين.

 

وأطلق القمر الصناعي ياوقان -34 على متن صاروخ لونغ مارش -4 سي ودخل بنجاح في مداره المخطط.

وسيجري استخدام القمر الصناعي للاستشعار البصري عن بعد لمسح موارد الأرض، والتخطيط الحضري، وتأكيد حقوق الأرض، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والحد منها. كما سيوفر خدمات المعلومات لبناء "الحزام والطريق".

 

وكانت هذه هي مهمة الطيران رقم 368 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونغ مارش.

 

كما أرسلت الصين الخميس الماضي الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية، لتبدأ سلسلة من مهام الإطلاق الرئيسية التي تهدف إلى استكمال بناء المحطة بنهاية العام المقبل.

 

وستعمل وحدة "تيانخه" كمحور للإدارة والتحكم بمحطة الفضاء تيانقونج الذي يعني القصر السماوي، مع عقدة يمكن أن تلتحم بما يصل إلى ثلاث مركبات فضائية في وقت واحد لفترات قصيرة، أو اثنتين لفترات طويلة، وفقا لما قال باي لين هو، نائب كبير المصممين لمهمة المحطة الفضائية في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء التابعة لشركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

 

ويبلغ إجمالي طول وحدة تيانخه 16.6 متر، ويبلغ قطرها الأقصى 4.2 متر وتصل كتلة الإقلاع لها 22.5 طن، وهي أكبر مركبة فضائية طورتها الصين.

 

وستكون محطة الفضاء على شكل حرف T مع وجود الوحدة الأساسية في المركز وكبسولة مختبر على كل جانب. وسيبلغ وزن كل وحدة أكثر من 20 طنا. وعندما تلتحم المحطة بالمركبة الفضائية المأهولة والمركبة الفضائية للبضائع، يمكن أن يصل وزنها إلى ما يقرب من 100 طن.

الصين قمرا اصطناعيا للاستشعار عن بعد مركز جيوتشيوان الفضاء ياوقان -34 لونغ مارش -4 سي

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