«تفشى الوباء».. «كورونا» يُجبر سنغافورة على فرض الإغلاق مجددًا

سنغافورة تعيد فرض قيود التباعد الاجتماعي وتشدد الإجراءات على الحدود

بدأت سنغافورة اليوم السبت، إعادة فرض بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، وتشديد إجراءات الرقابة على الحدود مع بعض الدول التي تشهد زيادة مستمرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف مكافحة تفشي الوباء في المدينة الدولة.



وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، نقلا عن بيان لوزارة الصحة، ستسمح الحكومة بوجود أعداد أقل من المترددين على مراكز التسوق والمحال الكبرى، وستغلق مواقع إقامة المخيمات لمدة أسبوعين بداية من اليوم السبت، الأول من مايو، ولمدة أسبوعين.



كما تم خفض الطاقة التشغيلية في مواقع الجذب السياحي إلى 50%، مقابل 65% حاليا، لمدة أسبوع بداية من السابع من مايو الجاري.

ودعت الحكومة المواطنين إلى الحد من التجمعات الاجتماعية والبقاء في المنزل كلما كان ذلك ممكنًا.



وبداية من غد الأحد، سيتم حظر دخول الزائرين وحاملي تصاريح المرور طويلة الأجل من بنجلاديش ونيبال وباكستان وسريلانكا، من دخول سنغافورة أو المرور عبر أراضيها.



وتقرر تمديد فترة الحجر الصحي للمسافرين القادمين من هذه البلاد لمدة 21 يومًا، وسيقضي القادمون من تايلاند فترة حجر 14 يومًا في مرافق مخصصة.

على جانب آخر، أدرجت منظمة الصحة العالمية، لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا في قائمة الاستخدام الطارئ.



وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذا يُعد اللقاح الخامس لفيروس كورونا المُدرج للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية.



يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تمنح قائمة استخدامات الطوارئ للقاحات التي تجتاز تقييمات الجودة والسلامة والفعالية.



وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.