8549 إصابة جديدة 351 وفاة بكورونا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، تسجيل 8 آلاف و549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و351 وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.



وارتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و78 ألفا و86 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس إلى 44 ألفا و436 حالة وفاة، وفقا لبيانات الوزارة التي نقلتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية، اليوم السبت.



وأشارت البيانات إلى تعافي 14 ألفا 956 مريضا بـ"كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المتعافين إلى أكثر من 1,67 مليون شخص.



ومنذ بداية التطعيم ضد الفيروس في أوكرانيا في 24 فبراير، تلقى 752 ألفا و295 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح، منهم 260 شخصًا تلقوا الجرعتين، وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" و "سينوفاك" و "فايزر".



ورفعت السلطات اليوم معظم الإغلاق التي فرضتها في العاصمة كييف منذ 20 مارس للحد من تزايد الإصابات بفيروس كورونا. واعتبارا من اليوم، سيعاد فتح المطاعم والمتاجر والصالات الرياضية وتُرفع القيود على وسائل النقل العام.



بداية فيروس كورونا



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.