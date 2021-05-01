«الصحة»: التبغ والنيكوتين يحدان من القدرة على مكافحة الإصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن التبغ والنيكوتين يحدان من القدرة على مكافحة فيروس كورونا والتعافي منه.

وطالبت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المواطنين المدخنين، باستغلال شهر رمضان في الإقلاع عن التدخين وحماية أنفسهم وأسرهم من الضرر.

وكانت قد حددت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية أضرار التدخين على الجسم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلة إن التدخين يضعف وظائف الرئتين والمناعة وهو ما يتسبب في إعاقة الجسم في التصدي بفيروس كورونا وباقي الأمراض التنفسية.

وتابعت الوزارة أن تلامس الأصابع والفم أثناء التدخين أو مشاركة الشيشة يزيد من احتمالات إصابتك بفيروس كورونا، بالإضافة إلي احتمالية الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا والتي قد تصل إلي الوفاة.

متعافو كورونا

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 765 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 170773 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1021 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 227552 من ضمنهم 170773 حالة تم شفاؤها، و 13339 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

https://apple.co/3gURgYJ