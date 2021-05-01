تراجع معدل الإصابات والوفيات بكورونا في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إذ سجلت 652 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في البلاد 403 آلاف و728 حالة.



وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن البلاد شهدت تراجعا أيضا في حالات الوفاة التي ارتفعت خلال الفترة نفسها بواقع 31 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفا و399 شخصا.



وأضافت أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 339 ألفا و534 شخصا بعد تماثل 1222 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 49 ألفا و48 شخصا.

وقد أعلنت السلطات الصحية أمس 1237 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في البلاد إلى 403 آلاف و728 حالة، كما سجلت خلال الفترة نفسها 90 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و368 شخصًا.



وأضافت أن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 338 ألفا و312 شخصا، بعد تماثل 2881 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.