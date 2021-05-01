السبت 01 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سفرتك في رمضان.. تعرف على فوائد تناول البامية يوميا

بالمئة
بالمئة

في شهر رمضان توجد أطباق طعام رئيسية على سفرتك، يمكن تكرارها ويصعب الاستغناء عنها خاصة الخضروات.

 

 ومن أهم الأطباق التي يجب أن تتواجد علي سفرتك في رمضان هي البامية لما تحتويه على  فوائد كثيرة من الفيتامينات والمعادن.


وبحسب موقع" healthily" اهم فوائد البامية الغذائية للجسم عند تناولها بشكل مستمر.

 

 غنية بالعناصر الغذائية
 

تتميز البامية بفوائد غذائية مثيرة للإعجاب، حيث أن كوب واحد من البامية الخام يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن التي يجب تناولها والبامية مصدر ممتاز للفيتامينات C و K1 فيتامين C هو عنصر غذائي قابل للذوبان في الماء يساهم في وظائف المناعة العامة ، بينما فيتامين K1 هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون معروف بدوره في تخثر الدم .


منخفضة السعرات
 

البامية من الأطعمة المنخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات وتحتوي على بعض البروتين والألياف

 

يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة
 

تحتوي البامية على العديد من مضادات الأكسدة التي تفيد صحتك، ومضادات الأكسدة الرئيسية في البامية هي البوليفينول ، بما في ذلك الفلافونويد والإيزوكيرسيتين ، وكذلك الفيتامينات A و C ، فاهذه الفيتامينات الموجودة بها  تحسن من صحة القلب عن طريق تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم .

 

قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب
 

ترتبط مستويات الكوليسترول المرتفعة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتحتوي البامية على مادة سميكة تشبه الهلام تسمى الصمغ ، والتي يمكن أن ترتبط بالكوليسترول أثناء الهضم ، مما يؤدي إلى إفرازها مع البراز بدلاً من امتصاصها في الجسم.

 

قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان
 

تحتوي البامية على نوع من البروتين يسمى الليكتين ، والذي قد يثبط نمو الخلايا السرطانية البشرية، وجدت دراسة أنبوبة اختبار أجريت على خلايا سرطان الثدي أن الليكتين الموجود في البامية قد يمنع نمو الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 63٪.


قد يخفض نسبة السكر في الدم
 

يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم أمرًا مهمًا للغاية لصحتك العامة، و يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم باستمرار إلى الإصابة بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع الثاني، وتشير الأبحاث التي أجريت  أن تناول البامية أو مستخلص البامية قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم .

 

مفيد للمرأة الحامل
 

تحتوي البامية علي حمض الفوليك (فيتامين ب 9) هو عنصر غذائي مهم للنساء الحوامل و يساعد في تقليل مخاطر حدوث عيب في الأنبوب العصبي ، والذي يؤثر على المخ والعمود الفقري للجنين النامي .

 

سهل الإضافة إلى نظامك الغذائي
 

على الرغم من أن البامية قد لا تكون عنصرًا أساسيًا في مطبخك ، إلا أنها سهلة الطهي، فا عند  شراء البامية ، ابحث عن قرون خضراء ناعمة وطرية بدون بقع بنية أو نهايات جافة، قم بتخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى أربعة أيام قبل الطهي.

 

البامية تحتوي فيتامينات معادن على

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