تفحم مسنة في حريق هائل داخل شقة سكنية بحدائق حلوان

لقت سيدة مسنة مصرعها عقب تفحمها أثناء اندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق حلوان دائرة قسم شرطة المعصرة.

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقة بعقار سكني بمنطقة حدائق حلوان.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع تسلل النيران إلى العقارات المجاورة عقب استخدام ٥ سيارات إطفاء.

فحص البلاغ

وبالفحص تم العثور على جثة سيدة مسنة أدى الحريق إلى تفحم جثتها وتفحم محتويات الشقة بالكامل.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت باستدعاء رجال الأدلة الجنائية وعرض جثة المتوفية على الطب الشرعي لإعداد تقرير حول سبب الوفاة وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.



ومن جانبه تمكن رجال مباحث قسم شرطة حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي رئيس المباحث، تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم.

كانت البداية بناء على تحريات سابقة تمكن من خلالها النقيب أحمد أبوبكر معاون مباحث قسم حلوان، والقوة المرافقة له من ضبط “أسامة. أ.ز” 35 سنة عاطل ومقيم شارع الداير الشرقي كفر العلو حلوان وبحوزته 120 جراما من نبات عشبي أخضر اللون جاف يشبه نبات البانجو المخدر وسلاح أبيض عبارة عن سكين ومبلغ مالي 55 جنيها.

وبمواجهته بما تم ضبطه به اعترف بالحيازة لنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة حال تواجده بمنطقة سكنه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5932 لسنة 2021 جنح حلوان.