لقاء مفاجئ بين رئيس البرلمان الليبي وخليفة حفتر

عقد لقاء مفاجئ بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش، خليفة حفتر، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة ببيان مقتضب على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم السبت أن صالح استقبل مساء الجمعة، في منزله بمدينة القبة شرق ليبيا، القائد العام للجيش.

يأتى هذا اللقاء، بالتزامن مع الدعوات الدولية والأممية إلى الإسراع في فتح الطريق الساحلي، لا سيما بعد أن أعلنت لجنة 5+5 أنها لم تتمكن حتى الآن من حل تلك المسألة، مهددة بفضح المعرقلين.

كما تأتى الزيارة بعد أن ألغيت زيارة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة كانت مقررة سابقا لبنغازي، بسبب ما اعتبره الجيش تعديا على صلاحياته الأمنية.

يأتي هذا فيما التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الأربعاء الماضي بمسؤولين ليبيين في ليبيا وحث على الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان لها، أن يان كوبيش وصل إلى ليبيا للقاء أطراف ومسؤولين ليبيين بهدف الدفع بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخريطة الطريق الي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

كوبيش يلتقي وزيرة خارجية ليبيا

وعقد المبعوث الخاص كوبيش سلسلة لقاءات مع مسؤولين ليبيين رفيعي المستوى مستهلاً بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حيث جدد كلاهما التأكيد على ضرورة احترام سيادة ليبيا امتثالاً لقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و 2571 (2021)، فضلاً عن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك من خلال سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير حسبما طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وشددت وزيرة الخارجية المنقوش على ضرورة سحبهم في إطار واضح وجداول زمنية واضحة. كما أوضحت الوزيرة الحاجة إلى برنامج شامل لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للبلاد بغية وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.