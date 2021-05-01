بيونتيك وفايزر تسعيان للحصول على الموافقة لتطعيم المراهقين

قدمت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية “بيونتيك” وشركة “فايزر” الأمريكية طلبا إلى الوكالة الأوروبية للأدوية للموافقة على تمديد استخدام لقاحهما المضاد لكوفيد-19 في تطعيم المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، وفقا لما أعلنته الشركتان اليوم.

استند تقديم الطلب إلى بيانات من المرحلة الثالثة المحورية من التجارب السريرية التي تضمنت 2260 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما. وقالت الشركتان في بيان إن اللقاح "كان جيد التحمل بشكل عام" في التجارب.

وفي ألمانيا، يمكن أن يبدأ التطعيم ضد كوفيد-19 بلقاح بيونتيك/فايزر للأطفال والمراهقين في أوائل شهر سبتمبر. وقال توماس ميرتنز، رئيس اللجنة الدائمة للتحصين (ستيكو)، لصحيفة “راينش بوست" اليوم "اعتقد أن هذا ممكنا".

تسارعت وتيرة التطعيم ضد كوفيد-19 في ألمانيا مؤخرا. ففي يوم الأربعاء، تم إعطاء أكثر من مليون جرعة لقاح، ما يجعله رقما قياسيا يوميا جديدا. وتم تطعيم ما يقرب من 6.4 مليون شخص في ألمانيا بالكامل حتى يوم الخميس، ما رفع معدل التطعيم في البلاد إلى 7.7 في المائة، وفقا لما ذكره معهد روبرت كوخ.

وأشار معهد روبرت كوخ إلى أن الإصابات اليومية بكوفيد-19 في ألمانيا توقفت عن الارتفاع بشكل حاد لكنها ظلت عند مستوى مرتفع حيث تم تسجيل 24329 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة، أي أقل بنحو 3200 مقارنة بالأسبوع الماضي.

حتى الآن، سجلت ألمانيا أكثر من 3.38 مليون إصابة بكوفيد-19 و82850 حالة وفاة بالمرض، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.