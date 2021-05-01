السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حريق يودى بحياة 16 مصابا بكورونا وممرضتين فى مستشفى بالهند

حريق بمستشفى بالهند
حريق بمستشفى بالهند

لقي 16 مريضا مصابا بفيروس كورونا وممرضتان حتفهم صباح السبت في حريق بمستشفى في ولاية غوجرات الهندية حسبما ذكرت وسائل الإعلام الهندية، في حادثة جديدة بعد حرائق شهدتها مراكز طبية أخرى في البلاد التي تشهد موجة لانتشار الوباء تفوق طاقة قطاعها الصحي.


 وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" كان نحو خمسين مريضا يعالجون في المستشفى الذي يتألف من أربعة طوابق في باروش في بولاية غوجرات الغربية، عندما اندلع الحريق في الساعة الواحدة ((07,30 ت غ). وقد تم إخماد النيران.


وقال المسؤول في الشرطة المحلية لوكالة "فرانس برس" إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 18 شخصا هم "16 مريضا وممرضتان".

ووكانت وكالة برس ترست الهندية نقلت عن مسؤول محلي في الشرطة حصيلة تتحدث عن 12 قتيلا جميعهم من المرضى.


وقال المسؤول في الشرطة المحلية لفرانس برس إن "العناصر الأولى من التحقيق كشفت أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في وحدة العناية المركزة بالمستشفى".


وكان حريق في إحدى ضواحي مدينة بومباي أدى في 23 أبريل إلى مقتل 13 مريضا مصابين بفيروس كورونا.


وبعد أيام لقي 22 شخصا مصرعهم في حريق آخر في ولاية ماهاراشترا أيضا.


قبل ذلك توفي 22 مصابا بكورونا في مستشفى في الولاية نفسها بعدما قطعت إمدادات أجهزة التنفس بالأكسجين بسبب تسرب.


ويعاني نظام الرعاية الصحية في الهند من نقص في التمويل منذ فترة طويلة، بينما ادى انتشار وباء كوفيد-19 مؤخرا إلى نقص خطير في الأكسجين وألدوية وأسرة المستشفيات التي يموت أمامها مرضى في عدد من المناطق.


وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا سجّلت خلال الساعات ال24 الماضية في البلاد، في رقم يشكل سابقة في العالم.


وقالت الوزارة إنه تم إحصاء 401 ألف و993 إصابة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى أكثر من 19.1 مليونا، وبلغ عدد الوفيات 3523 خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للذين أودى كوفيد-19 بحياتهم إلى 211 ألفا و853 شخصا.  

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