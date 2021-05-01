كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بكورونا تزيد عن 600 لليوم الثالث

ظلت حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 600 إصابة لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت حيث تم تسجيل إصابات في أنحاء متفرقة بالبلاد وسط مخاوف من

موجة أخرى من الإصابات.

وسجلت كوريا الجنوبية 627 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 593 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 122634 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وانخفض عدد الإصابات الجديدة من 661 حالة يوم الجمعة و 680 حالة يوم الخميس. وانخفض عدد الإصابات المحلية إلى أقل من 600 حالة لأول مرة منذ 11 أبريل.



كما سجلت كوريا الجنوبية ثلاث وفيات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى .1831

تعليمات منظمة الصحة العالمية

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.