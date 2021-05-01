الرئيس الموريتانى يهنئ العمال ويعد بإرساء المساواة وتكافؤ الفرص

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عمال موريتانيا؛ بمناسبة عيد العمال.



وذكرت الرئاسة الموريتانية، اليوم السبت، أن الرئيس الغزواني كتب في تغريدة إلى العمال "أحييكم وأهنئكم عمالنا الأعزاء، عماد البناء والتنمية، وأؤكد لكم صادق عزمنا على العمل معكم - سويا- لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية ولإرساء مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص".



وعلى صعيد متصل، قال كامرا سالوم محمد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة إن الحكومة الموريتانية تعمل من أجل توفير الظروف الأفضل للعمال، وبالتالي بناء موريتانيا قوية ومتطورة وقامت بالعديد من الإجراءات المهمة لتفعيل سوق العمل ودعم العمال.



وأضاف محمد- في كلمة إلى العمال، في نواكشوط بمناسبة عيد العمال- أن الحكومة ركزت في عملها على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التشغيل، وفي هذا الإطار تم إنجاز العديد من الورشات خلال هذه السنة.



كما تم بدء الاستشارات على المستوى الإقليمي؛ لوضع لائحة للأعمال الخطرة بالنسبة للأطفال في موريتانيا في إطار تنفيذ خطة القضاء على عمالة الأطفال، وهذا من أجل حماية الأجيال المستقبلية.

وفي وقت سابق ، توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بلاده إلى تشاد للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي قتل في معارك مع المتمردين .

وموريتانيا عضو مؤسس لمجموعة دول الساحل الخمس وسلم رئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني قبل ثلاثة أشهر الرئاسة الدورية للمجموعة للرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي. وتضم المجموعة موريتانيا وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.

و الأسبوع الماضي ، أجرى الرئيس الموريتاني في القصر الرئاسي في نواكشوط، مباحثات مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمن في الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل - في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء - إن هذه الزيارة تعبر عن ما يوليه الاتحاد لموريتانيا كدولة مستقرة وكشريك قوي مهم تولى موخرا رئاسة دورية ناجحة لمجموعة دول الساحل وباعتبار موريتانيا نموذجا لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أنه يتمنى استمرار موريتانيا في نهج تطوير قدرات الدولة بغية تعزيز الاستقرار والازدهار بما يمكن هذا البلد من من مواصلة القيام بدوره على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.ويعتبر الاتحاد الاوروبي من أبرز الشركاء الاقتصاديين لموريتانيا حيث يرتبط الجانبان باتفاقات في مجالات متعددة من أبرزها الصيد البحري.