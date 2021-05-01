وزير الدفاع الأمريكى: حروبنا القادمة ستكون مختلفة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارة للقيادة الأمريكية في المحيط الهادي والتي مقرها هاواي: «إنه على الولايات المتحدة الاستعداد لصراع محتمل في المستقبل لا يشبه كثيرًا "الحروب القديمة" التي استهلكت وزارة الدفاع لفترة طويلة»

وأضاف: «الطريقة التي سنقاتل بها في الحرب الرئيسية المقبلة مختلفة تمامًا عن الطريقة التي قاتلنا بها في الحروب السابقة»، مشيرًا إلى ضرورة استخدام التقدم التكنولوجي، وتحسين دمج العمليات العسكرية على الصعيد العالمي، من أجل «الفهم بشكل أسرع ، واتخاذ القرار بشكل أسرع، والعمل بشكل أسرع».

وتابع أوستن: «لقد قضيت معظم العقدين الماضيين في تنفيذ آخر الحروب القديمة».

وفي سياق ذي صلة، يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مناقشة مشروع «السيل الشمالي 2» مع نظيره الألماني هايكو ماس، خلال الأسبوع القادم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية ، قال القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، فيليب ريكر، اليوم السبت: «أتوقع أن وزير الخارجية ماس سيكون هناك، وأعتقد أننا سنلتقي بالصيغة الثنائية​​​ مشروع "السيل الشمالي 2" يبقى مشكلة.. وسنواصل شرح موقفنا إزاء هذا المشروع للألمان وتكرير أنه يجب وقفه».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن سيتوجه يوم الأحد إلى المملكة المتحدة، حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في أوائل الأسبوع المقبل، وسيعقد أيضًا عددًا من المحادثات الثنائية.

و«السيل الشمالي-2» مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويًا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبًا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

وعلى صعيد آخر، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، مباحثات هاتفية مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، حيث ناقشا زيادة التعاون الثنائي، وتعزيز الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل.