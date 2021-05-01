علماء يطالبون الصحة العالمية بفتح تحقيق جديد حول منشأ كورونا بعيد عن الخفافيش

طالبت مجموعة من العلماء منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق جديد بشأن منشأ كورونا بعيداً عن المصادر الحيوانية، ونظرية الخفافيش، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأرسل العلماء رسالة للصحة العالمية تضمنت مطلبهم كما شملت الرسالة عدد من الاقتراحات منها، ضمان أن الفريق يمكنه إجراء دراسات دون "الوجود غير الضروري" للمسؤولين الحكوميين في البلد المضيف، وإزالة أي صلاحيات لممارسة حق النقض في عملية اختيار الأعضاء، ومنح تفويض لضمان وصول الفريق على نطاق أوسع إلى البيانات والسجلات والعينات.

وكانت بعثة مشتركة ضمت علماء من الصين، و منظمة الصحة العالمية،قد توصلت إلى أن كورونا ربما انتشر من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر، وعدّت حادثة تسرّب الفيروس من أحد المختبرات في مدينة ووهان الصينية هي الفرضية الأقل احتمالاً.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال في وقت لاحق: أن التحقيق لم يحلل بشكل كافٍ احتمال حدوث تسرب داخل أحد المعامل قبل أن يقرر أن الفيروس قد انتقل، على الأرجح، من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر، كما أضاف أنه على استعداد لنشر بعثات إضافية تشمل خبراء متخصصين، لافتاً إلى أن ذلك سيتطلب تعاون الصين.

يأتي هذا فيما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 150.63 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و306357.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 575536 32357101

الهند 208330 18762976

البرازيل 401186 14590678

فرنسا 104253 5592390

روسيا 249205 4796557

تركيا 39737 4788700

المملكة المتحدة 127504 4414242

إيطاليا 120544 4009208

إسبانيا ‭‭‭78080‬‬‬ ‭‭‭3514942‬‬‬

ألمانيا 82627 3366031