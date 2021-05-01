السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة سائق وطالب فى حادث انقلاب «توك توك» بساقلتة فى سوهاج

انقلاب توك توك
انقلاب توك توك

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي سائق مصابا بكسر مضاعف بالساق اليسرى وطالب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم يقيمون بدائرة مركز شرطة ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج في حادث انقلاب توك توك وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلتة يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كلاً من:- "نظمي.ح.س" 50 سنة سائق مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، و"فارس.ع.م.س"، 15 سنة طالب مصاب  بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ويقيمان دائرة المركز.

بالانتقال والفحص وسؤالهما قررا أنه حال استقلالهما دراجة نارية "توك توك" لا يعلما قائده، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى انقلابها علي جانب الطريق وحدوث إصابتهما ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح المركز لسنة 2021 وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي سياق متصل أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة في مشاجرة بينهم بناحية الفاوية دائرة مركز البلينا بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة بينهم.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج اخطارا من مركز شرطة البلينا يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وتبين انها بين كل من طرف اول "أشرف .ح . ع" ٤٨ عاما، "عبدالرحمن.ح.ع " شقيقه ٤٠ عاما مصابان بجروح متهتكة بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان "محمد. س.م" ١٩ عاما طالب، و"عبدالرحمن.ي.م" ١٧عاما طالب الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن توك توك مستشفى بسوهاج محافظة

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