غلق وتشميع 29 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية فى الغربية

مكافحة فيروس كورونا

أعلنت محافظة الغربية، عن أنه تم غلق 27 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع مركزين اثنين للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، خلال حملة أمس الجمعة.

الدكتور طارق رحمي، طالب أصحاب المحلات والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد محافظ الغربية، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وكانت محافظة الغربية، قد أعلنت عن غلق 40 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، وغلق وتشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية في مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الخميس.

وناشد المحافظ، أصحاب المحال والمقاهي والورش بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وبأولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية والسناتر الخاصة بالجامعات أو الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب واسرهم على حد سواء.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات التي قد تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، وأن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي إطار منفصل، أكد الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، اليوم الجمعة، أنه تم إزالة كافة التعديات علي حرم طريق المقابر بمدينة طنطا، وإزالة سور بالحديد و٣ مبان وسور بالطوب الأبيض بطول 1 كيلو متر، لتسهيل الوصول إلى المقابر والقضاء على التكدس المروري بتلك المنطقة وبالشوارع المتفرعة من منطقة مقابر طنطا.

وأشار رئيس حي ثان طنطا، أن تلك الإزالات تعد تاريخية لكونها غير مستغلة منذ سنوات، وإغلاق للشارع بالتعديات مما سبب تكدسا مرورا بتلك المنطقة أثناء تشييع الجنازات، وأنه تم التنسيق مع العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان

وبحضور نواب رئيس الحي، ولجنة من الإدارة الهندسية، تمت الإزالة التى أتاحت طريق جديد للوصول لمنطقة المقابر من ناحية طريق نفق الخادم، بعد أن كانت مغلقة منذ سنوات وغير مستغلة وتم تحرير محاضر إزالات.

وأضاف " عيسى"، أن الحركة المرورية شهدت انسيابية اليوم الجمعة في منطقة المقابر وتشييع الجنازات بمدينة طنطا مع بدء تشغيل الطريق.