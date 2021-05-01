إطلاق حملة لبناء نصب تذكارى فى لندن لضحايا كورونا

تم إطلاق حملة لجمع 2.3 مليون جنيه إسترليني (3.2 مليون دولار) لبناء نصب تذكاري في لندن لإحياء ذكرى من ماتوا متأثرين بإصابتهم بكوفيد-19.



وتشجع الحملة التي تأتي في إطار مشروع تذكاري عبر الإنترنت باسم "تذكرني"، وبالشراكة مع صحيفة ديلي ميل، الدولة على دعم نصب تذكاري سيجري تشييده في كاتدرائية سانت بول، وفقا لـ"وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".



ويوجد لدى حملة "تذكرني"، التي تقودها كاتدرائية سانت بول وتحظى بدعم من أمير ويلز، أكثر من 7300 اسم ممن ماتوا إثر إصابتهم بالوباء منذ إطلاقها في مايو من العام الماضي.

ومن المامؤل أن تدفع الحملة الآخرين لإضافة أسماء أحبائهم الذين لقوا حتفهم بسبب المرض.

وقال عميد كاتدرائية القديس بولس، الدكتور ديفيد إيسون: "إن النصب التذكاري المادي في سانت بول سيرسخ الكتاب الإلكتروني الذي سيتم فيه إحياء ذكرى الأحداث المهمة والناس على مدى قرون عديدة".

وأضاف: "بجانب النصب التذكاري الإلكتروني على الإنترنت، سيسمح لأفراد الجمهور بوضع صورة الشخص وكتابة مرثية له من أفراد أسرته أو أصدقائه في مساحة للتأمل، كطريقة لتشجيع التدبر أو الصلاة أو إضاءة شمعة."

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.