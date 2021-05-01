السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج بجروح رضية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وجرى نقلهم لمستشفى طهطا العام وسوهاج الجامعي وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء نائب المدير للشمال يفيد بتلقي مركز شرطة طهطا بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين دائرة المركز.

وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كلاً من:- طرف أول "محمد.ح  ع .أ.م" 25 سنة عامل، ووالدته "بخيتة. س.ع.ع" 50 سنة ربة منزل، وزوجة عم الأول "نعمات. م.أ .ع" 50 سنة ربة منزل، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وطرف ثان "محمد . م . ع . ش" 35 سنة عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي وتحويل الثانية والثالثة لمستشفى سوهاج الجامعي الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 وفي سياق متصل شهدت قرية برديس دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة 3 عمال بجروح رضية وكدمات وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي والبلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية برديس دائرة المركز.


وانتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كلاً من:- طرف أول "محمد . م . ع . أ" 27 سنة عامل وشقيقه "راضي . م . ع . أ" 40 سنة عامل مصابين بجروح رضية بفروة الرأس، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.


وطرف ثان "حمدي . أ . ح . أ" 28 سنة عامل مصاب بجروح رضية بالأنف وفروة الرأس وكدمات بالكتف الأيسر، وتم نقله للمستشفى المركزي الطرفان يقيمان بذات الناحية، كما تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.


وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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