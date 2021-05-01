الرئيس الأمريكى يؤيّد انتهاج مقاربة دبلوماسية «واقعية» إزاء كوريا الشمالية

ذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد انتهاج مقاربة دبلوماسية «واقعية» إزاء كوريا الشمالية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي، حسبما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية، اليوم السبت: «بوسعي أن أؤكد أننا أنجزنا مراجعتنا الاستراتيجية بشأن كوريا الشمالية.. هدفنا يظل إخلاء شبه الجزيرة الكورية بالكامل من الأسلحة النووية».

واكتفت «ساكي» بالتشديد على وجوب انتهاج مقاربة دبلوماسية «واقعية» لهذا الملف بالتشاور الوثيق مع كل من كوريا الجنوبية واليابان، رافضة الإفصاح عما إذا كانت الإدارة تعد مبادرات بهذا الشأن.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض حرصت على الإشارة إلى أن مقاربة إدارة بايدن لهذا الملف ستختلف عن تلك التي انتهجتها إدارتا ترامب وأوباما، قائلة إن «سياستنا لن تتركز على التوصل إلى اتفاق كبير على غرار ذلك الذي سعي إليه ترامب، لكنها لن تعتمد أيضًا على الصبر الاستراتيجي»، في إشارة إلى تعبير استُخدم في عهد باراك أوباما.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن دعا قبل عشرة أيام نظيره الأمريكي إلى استئناف المفاوضات مع بيونج يانج.

يذكر أن المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج متوقفة منذ فشلت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في هانوي في فبراير 2019، ومنذ توليه منصبه قبل 100 يوم، لم يكشف بايدن الكثير عن الطريقة التي ستتعامل بها إدارته مع هذا الملف.

وتسعى سياسة بايدن إلى إيجاد أرضية مشتركة بينها وبين السياسات التي انتهجها أقرب أسلافه من رؤساء الولايات المتحدة، لكنه لن يسعى لعقد صفقة كبرى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وحتى الآن، ترفض كوريا الشمالية دعوات دبلوماسية من جانب إدارة بايدن، وتدعو بيونغ يانغ الولايات المتحدة وحلفاءها لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على برامج أسلحتها.