فرقة الفالوجا الفلسطينية ببيت السنارى.. وعلى الهلباوى بقصر الأمير طاز

في الليلة التاسعة عشرة من ليالي شهر رمضان المبارك٬ الموافق السبت الأول من مايو٬ وفي تمام التاسعة مساء٬ يواصل صندوق التنمية الثقافية٬ فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه الصندوق٬ للاحتفال بالشهر الفضيل٬ في كافة مراكزه الثقافية والإبداعية في كافة محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الفعاليات مع التشديد على كافة الإجراءات الاحترازية٬ للوقاية من وباء الكورونا٬ والتي يحرص ويؤكد عليها صندوق التنمية الثقافية٬ بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

وفي هذا الإطار، يقيم مركز إبداع قبة الغوري في شارع الأزهر٬ حفل جديد من حفلات فرقة «التنورة» التراثية.

ويقدم المطرب والمنشد على الهلباوى حفله الجديد بقصر الأمير طاز٬ خلف قسم الخليفة٬ حيث يقدم مجموعة متميزة من أشهر أعماله والقصائد الصوفية: «مرسال لحبيبتى، قل لمن يفهم عنى٬ نسيم الوصل٬ قل للمليحة في الخمار الأسود٬ يارب ما لي في الوجود سواك٬ ابعتلي جواب٬ البنت قالت لأبوها٬ زدني بفرط الحب٬ آلهي قوي بالإيمان قلبي»٬ وغيرها .

وعلي الهلباوي هو نجل المبتهل المنشد الشيخ محمد الهلباوي٬ حصل علي جائزة أحسن أغنية٬ عن أغنيته «مرسال لحبيبتي» وهي أشهر أغانيه، كما أن له حفله شهرية في المركز الثقافى بساقية الصاوى، كما يحل في حفلات دورية منتظمة في أوبرا القاهرة٬ ومسرح سيد درويش في الإسكندرية.

وفى السيدة نفيسة، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي حفل للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة يضم عروضًا للأراجوز وورش فنية لأطفال المنطقة .

وللأطفال أيضًا، يقدم الفنان خالد المرصفى ورشة جديدة من ورش «اللعب والكاريكاتير» بمركز إبداع الطفل «بيت العينى» خلف الجامع الأزهر.

وفي سياق متصل، تقام في بيت السنار الأثري بحي السيدة زينب٬ التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الأسكندرية، برئاسة الدكتور مصطفى الفقي٬ ليلة جديدة٬ من ليالي المقامات الروحية٬ في دورتها السادسة٬ والتي تقام تحت شعار: «فلنسمع حتي نري.. ونري حتي نسمع»٬ والتي ينظمها صندوق التنمية الثقافية٬ بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب٬ وتحت رعاية البنك الأهلي المصري٬ وبنك مصر .

وتحيي حفل الليلة من ليالي المقامات الروحية فرقة «الفالوجا» الفلسطينية للفلكلور والتراث والموسيقي، الحفل من إخراج ورؤية للفنان انتصار عبد الفتاح٬ مؤسس ليالي المقامات الروحية٬ ومهرجانات: «الطبول الدولية٬ سماع الدولي للموسيقي والإنشاد».

بدأ حلم انتصار عبدالفتاح٬ والذي كان لديه أرشيف متكامل لرموز الفن والثقافة أمثال أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب والشيخ زكريا أحمد وغيرهم٬ برسالة سلام منذ التسعينيات تحديدًا عام 1999٬ بعد ترحال شاق في ربوع مصر٬ كان حصيلتها تكوين أرشيف خاص به٬ حرص فيه علي تدوين كل ما رأه فى الأقاليم.