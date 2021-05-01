تفاصيل وفاة النقيب مصطفى خليل معاون مباحث كرداسة بأزمة قلبية

سادت حالة من الحزن بين ضباط قسم كرداسة ومديرية أمن الجيزة عقب إعلان وفاة النقيب مصطفى خليل، معاون مباحث قسم شرطة كرداسة، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها.

وكان النقيب مصطفى خليل يتمتع بالخلق الحسن ومحبوب وسط زملاؤه وجميع العناصر الأمنية في قسم شركة كرداسة، كما أنه كان يتميز بالتفاني في عمله.

ويبلغ النقيب مصطفى خليل من العمر 25 عامًا، حيث تخرج من كلية الشرطة دفعة 2017، وتنقل في المناصب بقطاع أمن الجيزة حتى وصل إلى معاون مباحث كرداسة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخر منشور للراحل قبل وفاته والذي كان عبارة عن "آية قرانية" من سورة غافر، وهي: "غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3)".