السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل وفاة النقيب مصطفى خليل معاون مباحث كرداسة بأزمة قلبية

النقيب مصطفى خليل
النقيب مصطفى خليل

سادت حالة من الحزن بين ضباط قسم كرداسة ومديرية أمن الجيزة عقب إعلان وفاة النقيب مصطفى خليل، معاون مباحث قسم شرطة كرداسة، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها.

وكان النقيب مصطفى خليل يتمتع بالخلق الحسن ومحبوب وسط زملاؤه وجميع العناصر الأمنية في قسم شركة كرداسة، كما أنه كان يتميز بالتفاني في عمله.

ويبلغ النقيب مصطفى خليل من العمر 25 عامًا، حيث تخرج من كلية الشرطة دفعة 2017، وتنقل في المناصب بقطاع أمن الجيزة حتى وصل إلى معاون مباحث كرداسة.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخر منشور للراحل قبل وفاته والذي كان عبارة عن "آية قرانية" من سورة غافر، وهي: "غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3)".

 

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف تفاصيل حريق كنيسة الشهيد مارى مينا فى العمرانية

مطرانية الأرثوذكس بالجيزة تكشف تفاصيل حريق الشهيد مارمينا بالعمرانية

تفاصيل وفاة النقيب مصطفى خليل معاون مباحث كرداسة بأزمة قلبية

حريق هائل في كنيسة مار مينا بالعمرانية

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

ماجد حبته

لا تلوموا المتحور الهندى

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة