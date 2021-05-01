بسبب «سيجارة».. حريق يلتهم أرض مزروعة بمحصول القمح بسوهاج

تمكنت قوات إدارة الحماية المدينة بمحافظة سوهاج من السيطرة على حريق التهم أرض زراعية منزرعة بمحصول القمح ملك موظف، بدائرة مركز ساقلتة شرق سوهاج، تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية بمساعدة الأهالي.

وبدأت أحداث وتفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة بنشوب حريق هائل بأرض زراعية دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين بالفحص نشوب الحريق بقطعة أرض منزرعة بمحصول القمح ملك "الشرقاوي.م.ع.غ"، 43 سنة، موظف، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية بمساعدة الأهالي.

وبسؤال المذكور قرر بضمون ما سبق، ورجع أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل دون قصد ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق متصل محافظ سوهاج يقرر غلق الحدائق العامة والمتنزهات خلال "أعياد الربيع"

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج غلق جميع الحدائق العامة، والمتنزهات بنطاق المحافظة، خلال الاحتفال بأعياد الربيع، تحسبا لعدم خروج المواطنين للاحتفال ، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "الفقي" أن قرار الغلق يشمل جميع الحدائق العامة، والمتنزهات، والمسطحات الخضراء، والكورنيش الشرقي، والجانب الشرقي من كورنيش النيل الغربي، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتطبيق قرار الغلق حسب التعليمات.

وناشد محافظ سوهاج المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات والازدحام، وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من انتشار الفيروس كورونا المستجد.