العراق: قتلى وجرحى جراء هجوم من عناصر داعش شمالى البلاد

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل ضابطين وإصابة منتسبين اثنين من الجيش العراقي؛ وذلك جراء تعرض إرهابي شمالي بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



وقال المصدر- في تصريح لقناة (السومرية- نيوز) - إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للجيش ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد، تبعها هجوم مسلح من قبل عناصر تنظيم داعش".



وأشار إلى أن "الاعتداء أسفر عن مقتل ضابطين أحدهما برتبة رائد و هو آمر سرية الفوج الثالث لواء مشاة 59، و الآخر برتبة ملازم أول، و إصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة".

وعلى صعيد آخر، استهدف هجوما نقاط البيشمركة في مناطق حدودية بين أربيل وكركوك بالتحديد قرب بلدة التون كوبري- بردى التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق شمالي البلاد.

وأسفر ذلك الهجوم عن وقوع ضحايا وجرحى من البيشمركة، و أن الاشتباكات مستمرة أسفر عن 8 قتلى من افراد البيشمركة و10 جرحى خلال مواجهات عنيفة مع عناصر داعش في ناحية بردي بمحافظة كركوك والمعركة مستمرة وقوات إضافية تصل إلى موقع المعركة فيما سقط النقيب بيشتوان زراري امر سرية بالقوات الخاصة لواء 10 زيريفاني

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، كشف مسؤول محور غرب كركوك لقوات البيشمركة نوري حمه علي، عن استقدام تعزيزات من القوات الكوردية بعد هجوم مسلح لتنظيم داعش أوقع ضحايا من البيشمركة.

وأشار المصدر إلى "فرض حالة الإنذار (ج) في محافظة كركوك حيث وقع الهجوم".



يذكر أن الإنذار (ج) هو أقصى درجات الإنذار الأمنية في العراق.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، مقتل أربعة جنود عراقيين بتفجير شمالي العاصمة بغداد.