تطورات أزمة سد النهضة فى مركز مصر للدراسات الاقتصادية

يعقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بالتعاون مع مركز ايجبيشن انتربرايز للسياسات والدراسات الاستراتيجية يوم السبت الأول من مايو عبر زوووم في الساعة ٩ مساءا .. الوبينار الأول للمركز تحت عنوان " تطورات أزمة سد النهضة وسيناريوهات التعامل المصرى فى ضوء اللجوء الإثيوبي إلى مجلس الأمن" .



وقال الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه تم اختيار ملف مفاوضات سد النهضة في الوبينار الأول للمركز في ظل التطورات الخطيرة للملف مع التعنت

الإثيوبي مما جعل على عاتقنا وضع هذه القضية في مقدمة الملفات التي نناقشها.



وقال أنه تم اختيار الخبراء المتخصصين في الملف من كافة الجوانب حتى نستمع ونحلل ونضع توصيات السيناريوهات أمام الدولة المصرية الفترة القادمة .

ويشارك في الندوة من الخبراء دكتور مساعد عبدالعاطي أستاذ القانون الدولي للأنهار الدولية والذي سيقدم دراسة هامة حول قواعد القانون الدولي الحاكمة لاستخدام الأنهار الدولية في غير الاغراض الملاحية دراسة على حوض نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي و ( الإجراءات الخاصة بالقانون الدولي في أزمة سد النهضة- الخطوات المتاحة لمصر وكيف تستخدمه إثيوبيا؟ )



ويشارك أيضا اللواء دكتور جمال مظلوم،مستشار مركز ايجيبشن انتربرايز للدراسات والبحوث الأمنية والإستراتيجية متحدثاً عن: تداعيات الملء الثاني لسد النهضة علي الأمن القومي المصري



ودكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية متحدثا عن ( الموقف الاثيوبى والاستراتيحات التى استخدمها ، وهل المسألة تتوقف على سد النهضة؟

خالد برماوي صحفي متخصص في الإعلام الرقمي ( هل تلعب السوشيال ميديا دورا في أزمة سد النهضة؟ )

كما يشارك المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الري والموارد المائية ( الفقر المائي في مصر وآثار سد النهضة)