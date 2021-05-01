السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تطورات أزمة سد النهضة فى مركز مصر للدراسات الاقتصادية

الدكتور مصطفى أبو
الدكتور مصطفى أبو زيد

يعقد مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بالتعاون مع مركز ايجبيشن انتربرايز للسياسات  والدراسات الاستراتيجية يوم السبت الأول من مايو عبر زوووم في الساعة ٩ مساءا .. الوبينار الأول للمركز تحت عنوان " تطورات أزمة سد النهضة وسيناريوهات التعامل المصرى فى ضوء اللجوء الإثيوبي إلى مجلس الأمن" .


وقال الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه تم اختيار ملف مفاوضات سد النهضة في الوبينار الأول للمركز في ظل التطورات الخطيرة للملف مع التعنت
الإثيوبي مما جعل على عاتقنا وضع هذه القضية في مقدمة الملفات التي نناقشها.


وقال أنه تم اختيار الخبراء المتخصصين في الملف من كافة الجوانب حتى نستمع ونحلل ونضع توصيات السيناريوهات أمام الدولة المصرية الفترة القادمة .

ويشارك في الندوة من الخبراء دكتور مساعد عبدالعاطي أستاذ القانون الدولي للأنهار الدولية والذي سيقدم دراسة هامة حول قواعد القانون الدولي الحاكمة لاستخدام الأنهار الدولية في غير الاغراض الملاحية دراسة على حوض نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي و ( الإجراءات الخاصة بالقانون الدولي في أزمة سد النهضة- الخطوات المتاحة لمصر وكيف تستخدمه إثيوبيا؟ )


ويشارك أيضا اللواء دكتور جمال مظلوم،مستشار مركز ايجيبشن انتربرايز للدراسات والبحوث الأمنية والإستراتيجية متحدثاً عن: تداعيات الملء الثاني لسد النهضة علي الأمن القومي المصري


ودكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية متحدثا عن ( الموقف الاثيوبى والاستراتيحات التى استخدمها ، وهل المسألة تتوقف على سد النهضة؟

خالد برماوي صحفي متخصص في الإعلام الرقمي (    هل تلعب السوشيال ميديا دورا في أزمة سد النهضة؟ )

كما يشارك المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الري والموارد المائية ( الفقر المائي في مصر وآثار سد النهضة)

سد النهضه أزمة سد النهضة مناقشة أزمة سد النهضة

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف تفاصيل حريق كنيسة الشهيد مارى مينا فى العمرانية

مطرانية الأرثوذكس بالجيزة تكشف تفاصيل حريق الشهيد مارمينا بالعمرانية

تفاصيل وفاة النقيب مصطفى خليل معاون مباحث كرداسة بأزمة قلبية

حريق هائل في كنيسة مار مينا بالعمرانية

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

ماجد حبته

لا تلوموا المتحور الهندى

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة