بايدن يفرض قيودا على الوافدين من الهند بسبب كورونا

قرّر الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض قيود على المسافرين الآتين من الهند بسبب التفشّي المتنامي لكوفيد-19 في هذا البلد.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قال البيت الابيض إنّه "عملاً بنصائح مراكز الوقاية من الامراض ومكافحتها، ستفرض الإدارة قيوداً على الرحلات من الهند".



وأضاف أنّ هذا القرار سيبدأ سريانه في الرابع من أيار/مايو، من دون تفاصيل إضافية.



وأوضحت الرئاسة الأمريكية أنّ هذه القيود لن تسري على الطلاب الذين سيسافرون إلى الولايات المتّحدة للالتحاق بفصولهم الدراسية في الخريف المقبل، علماً بأنّ الهند تحتلّ المرتبة الثانية في قائمة الدول التي لديها أكبر عدد من الطلاب في الولايات المتّحدة.



وفرضت دول أخرى قيودا على المسافرين الآتين من الهند، ففي فرنسا، يخضع هؤلاء لحجر الزامي لعشرة أيام بعد وصولهم فيما قررت بلجيكا الثلاثاء منع دخولهم.



ويعتقد أن المتحور الهندي لفيروس كورونا الذي رصد في 17 بلدا على الأقل بينها فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا هو أشد عدوى وقد يؤدي إلى خفض فاعلية اللقاحات، لكن الأمور لا تزال مبهمة.



وتفتقر الهند إلى أسرة وأدوية وأكسجين لمعالجة المصابين بكورونا.



وأعلنت الجمعة 385 ألف إصابة جديدة في يوم واحد، ما يشكل عددا قياسيا عالميا، مع إحصاء نحو 3500 وفاة.



وفي اليوم نفسه، حطت في نيودلهي طائرة عسكرية أمريكية تنقل 400 أسطوانة أكسجين ومعدات للمستشفيات فضلا عن مليون فحص كورونا.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.