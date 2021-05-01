السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال بقوة «6.8 ريختر» يضرب سواحل اليابان

اليابان
اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات صباح السبت قبالة السواحل الشمالية الشرقية لليابان، بحسب ما أعلنت السلطات الأميركية واليابانية التي طمأنت إلى أنّ لا خطر بحدوث تسونامي.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنّ الزلزال وقع في الساعة 10:27 (01:27 ت غ) على عُمق 47 كلم في المحيط الهادئ قبالة سواحل إيشينوماكي في مقاطعة مياغي، قرب مركز الزلزال الضخم الذي ضرب الأرخبيل في 2011 وتسبّب بحدوث تسونامي مدمّر، في كارثة مزدوجة أسفرت يومها عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص.

 وعلى صعيد آخر، ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ولاية أسام في شمال شرقي الهند يوم الأربعاء الماضي.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومترًا، عند التقاء خط عرض 26.83 درجة شمالًا و92.39 درجة شرقًا، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 34 كيلومترًا، وكان مركزه قرب بلدة ديكياجولي التي تبعد 140 كيلومترًا شمال جواهاتي، المدينة الرئيسية في ولاية آسام.

وفي وقت سابق، قدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن شدة الزلزال 6.2 درجة.

وقال سارباناندا سونوال، رئيس وزراء ولاية آسام: «ضرب زلزال قوي آسام، أصلي من أجل سلامة الجميع، وأطالب الجميع بالحذر، نتلقى إفادة بالمستجدات من جميع المقاطعات».

وقال سكان إن حوائط بعض المنازل والمباني تصدعت،  وخرج الناس إلى الشوارع خشية حدوث هزات جديدة، وقال جوتيشمان ديكا (20 عامًا)، والذي يدرس الهندسة: «لم أشاهد مثل هذه الهزات في حياتي».

وشعر السكان بهزات قوية متكررة في أنحاء عدة من شمال شرق الهند وبوتان المجاورة، ما أجبر المئات على الفرار من منازلهم بحسب شاهد من «رويترز».

وقال مسؤول بالوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوكالة تعكف على تقييم تقارير عن حجم الدمار والخسائر بعد الزلزال.

اليابان تسونامي سواح درجات زلزال

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