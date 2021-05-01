«الداخلية» تكشف تفاصيل حريق كنيسة الشهيد مارى مينا فى العمرانية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الحريق الذي حدث بكنيسة الشهيد ماري مينا بالعمرانية في محافظة الجيزة أمس الجمعة والذي استمر إلى الساعات الأولى من اليوم السبت.

صرح مصدر أمني أنه بالنسبة لما تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة الشهيد ماري مينا والملاك سوريال بتصاعد أدخنة من نوافذ الكنيسة.



على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص أن الكنيسة المشار إليها خالية من أي من المترددين سوى بعض العاملين بها وأن المبنى مكون من أربع طوابق وحدوث اشتعال بالطابقين الثالث والرابع، وأن سبب الحريق حدوث خلل في التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالدور الثالث، مما أدى إلى اندلاع الحريق وامتداده للدور الرابع.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده ولم تقع أية وفيات وحدوث بعض الاختناقات بين العاملين المتواجدين بالكنيسة أثناء نشوب الحريق، وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.