محافظ أسوان يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التهاني القلبية للأخوة الأقباط وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد من خلال إجراءه إتصالات تليفونية لتهنئة نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس.

كما هنأ اللواء أشرف عطية كل من الأب أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان، والقس موريس مكرم راعى الكنيسة الإنجيلية بأسوان، فيما بعث ببرقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية وبأن وحدة وتماسك الشعب المصري هي الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية، وهو الذي يشدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى في كل المناسبات ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هي رمز المحبة والحياة.

وأشاد المحافظ بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا والتي اتخذتها الكنائس بأسوان باقتصار الصلوات على الأباء الكهنة والشمامسة فقط حرصاً على أبنائنا من خطر تفشي وانتقال العدوى للفيروس في هذه المرحلة الاستثنائية وهو الذي يعطي النموذج الوطني لمواجهة التحديات وخاصة هذا الوباء الخطير.



جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجه بشكل مشدد منع أي مظاهر للإحتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال فترة الأعياد المتتالية وهى عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك تطبيقاً للإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهة جائحة كورونا.



وأكد المحافظ على غلق الحدائق العامة والمتنزهات بجميع المراكز والمدن، وخاصة حديقتى النباتات وفريال بمدينة أسوان، وكورنيش كوم أمبو، وحديقة الأندلس بإدفو ، بالإضافة إلى الجزر النيلية، مع تعليق كافة الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، مناطق التى تشهد إقبالاً من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب.



وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى والقاعات والفنادق والمطاعم السياحية التي تخالف تطبيق هذه الإجراءات بما يساهم في الحد من إنتشار فيروس كورونا.



وناشد محافظ أسوان المواطنين بالإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية والتباعد الإجتماعى بتجنب الإختلاط والتجمعات الأسرية وغيرها للحفاظ على سلامتهم من أي إصابات.