السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الإنشاد الدينى يحيى الليلة الــ12 من برنامج هل هلالك

برنامج هل هلالك
برنامج هل هلالك

واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات الليلة الثانية عشر٬ من أنشطة برنامج "هل هلالك" في نسخته الخامسة، أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من أشهر الأغانى الدينية لكبار نجوم الطرب، قدمتها شعبة الإنشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، منها: رضيا يا أبا الزهراء رضينا٬ سيدنا النبي٬  نبينا هادينا، الشمعتين، القلب يعشق، هلت ليالي، كم ناشد، صلى الله على محمد٬ قمر بني هاشم٬ يا جمال النبي وغيرها .

كما قدم فنانو السيرك القومى التابع للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مجموعة متنوعة ومتميزة من فقرات السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، من بينها: الحبال، المطبخ الصينى، المهرج، الساحر، الكرابيج، التوازن بالسلم الهوائى٬ الصحون الطائرة٬ البلياتشو وغيرها .

كما يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا. وشهد الحفل إقبال جماهيري كبير وتفاعل من الحضور مع شخصيات العرض من العرائس٬ كبائع الحمص٬ المصوراتي٬ العمدة وتابعه٬ وراقصة المولد الشعبية٬ معلن السيرك٬ الفلاح٬ المنشد وغيرها من شخصيات الليلة الكبيرة.

هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، بمشاركة عدد من رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال الفنية وكانت ورشة اليوم لعمل وتلوين رأس الحصان، بإستخدام الورق المقوى والقماش  .

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.
 

برنامج هل هلالك الرمضاني ساحة مركز الهناجر البيت الفني للفنون الشعبية صلاح جاهين سيد مكاوي

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