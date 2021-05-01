كندا تعلق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لكورونا

قررت السلطات الصحية الكندية تعليق استخدام لقاح مضاد لكورونا تنتجه شركة "يانسن فارماسوتيكلز"، وهي أحد فروع شركة "جونسون آند جونسون".

ويأتي قرار التعليق إثر فتح تحقيق مع شركة "يانسن فارماسوتيكلز" الواقعة في الولايات المتحدة، بشأن جودة لقاحاتها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعترفت شركة "جونسون آند جونسون" بأنها أنتجت مجموعة معيبة من لقاحات فيروس كورونا في منشأة "يانسن فارماسوتيكلز" الواقعة شرق بالتيمور، ما أدى إلى إتلاف حوالي 15 مليون جرعة.

وكانت كندا تلقت 300 ألف جرعة من لقاحات أنتجتها المنشأة ذاتها.

وقالت وكالة الصحة الكندية في بيان يوم الجمعة: "كما هو الحال مع جميع اللقاحات المستوردة إلى كندا، لن يتم توزيع لقاحات يانسن فارماسوتيكلز إلا بعد اقتناع وزارة الصحة الكندية بأنها تلبي معايير الوزارة العالية للجودة والسلامة والفعالية".

وقال البيان إن وزارة الصحة الكندية تعمل مع شركة "جونسون آند جونسون" وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتحقق من جودة وسلامة وفعالية الشحنات المستلمة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 148.19 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و265595. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.