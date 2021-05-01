السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

%100 نسبة اجتياز الصف الأول والثانى الثانوى للامتحانات بالوادى الجديد

الدكتور سمير النيلي
الدكتور سمير النيلي

 أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن اجتياز جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني (أبريل ٢٠٢١م) والتي أجريت في الفترة من ٢٦ وحتى ٢٨ من أبريل الجاري بنسبة 100% تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبمساندة الدكتور جمال حسن وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أن نسبة حضور الطلاب للصفين الأول والثاني الثانوي كانت 100% ونسبة الغياب صفر  حيث حرص جميع الطلاب على حضور الامتحانات في مواعيدها المقررة وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 وأعلنت مقررات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوي العام، حيث أدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال 3 امتحانات شهرية مجمعة بمدارس المحافظة. 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية. 

وعقدت الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها بدأت الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي، ويتم استكمال العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

 وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على 3 أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاينز

وتعرب الوزارة عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثانىيوسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

التربية والتعليم الوادي الجديد الأول والثاني الثانوي العملية التعليمية الامتحانات

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