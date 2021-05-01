«جماليات العامية المصرية».. كتاب جديد للناقد عماد حسيب عن مؤسسة شمس

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ صدر حديثًا٬ كتاب جديد تحت عنوان: «جماليات العامية المصرية .. مقاربات نقدية في الخطاب الشعري»، للناقد والباحث الدكتورعماد حسيب٬ أستاذ النقد الأدبي الحديث المساعد بجامعة الوادي الجديد.

ويقع كتاب «جماليات العامية المصرية» في 180 صفحة من القطع الكبير، ويؤسِّس الكتاب لفكر الاختلاف وقراءة النص المتغاير، الذي يمتلك صفة الاختلاف، وله القدرة على خلق تمرده، ويستطيع أن يخرج عن نطاق الانغلاق لينفتح على فضاءات دلالية تزيح عنه ستار العزلة، وتمنحه تجانسًا كونيًا مع مختلف الاتجاهات.

من هنا ظهر هذا البحث النقدي في شعر العامية٬ المعنون بــ«جماليات العامية المصرية»٬ والذي يُعد نوعًا من الاعتراف بقيمة هذا اللون، ومدى ما قدَّمه عبر أزمنة مختلفة وعبر أجيال شعرية متتابعة من إثراء للحركة الأدبية، وكما مرَّ الشعر الفصيح بمراحل أبرزت تطوره وتجدده، كذلك مرَّ شعر العامية بمراحل متشابهة، والنظرة الدونية التي كنا نراها لدى بعض النُّقاد لهذا اللون أثبتت إخفاقها، فالقصيدة العامية الآن صارت تنافس القصيدة الفصيحة، واستطاعت أن توظِّف مجموعة من التقنيات الحديثة التي غيرت مسارات القراءة النقدية للنص.

يتطرق كتاب «جمال العامية المصرية»٬ إلى دراسة الظواهر الفنية في شعر العامية عند الشعراء الرواد من أمثال: «صلاح جاهين، وفؤاد حداد، وأحمد فؤاد نجم، وعبد الرحمن الأبنودي، وسيد حجاب»، وغيرهم.

كما يتناول كتاب «جماليات العامية المصرية»٬ الشعراء المُجددين المعاصرين من أمثال: «مسعود شومان، وناصر دويدار، ومنصور رجب، وعمرو غزالي، وجمال أبو سمرة، وأشرف شلقامي، ومحمد عبد القوي»، وغيرهم،كما تضمن مجموعة من القراءات النقدية في مجموعة من الدواوين.

يشار إلى أن الدكتور عماد حسيب حاصل على جائزة عبد الرحمن الأبنودي في الدراسات النقدية عام 2019، وجائزة اتحاد كتاب مصر في نقد الشعر عام 2013، وله مجموعة من الكتب النقدية المنشورة.

وتعد اللهجة العامية المصرية٬ من أكثر اللهجات انتشارًا بين الناطقين بلغة الضاء٬ أو اللغة العربية٬ وساعد علي أنتشار اللهجهة العامية المصرية٬ بفضل القوي الناعمة المتمثلة في الفن المصري٬ سواء من خلال الأفلام السينمائية المصرية٬ والتي كان لمصر الريادة في هذا المجال في الوطن العربي٬ وأيضًا المسلسلات والدراما المصرية.