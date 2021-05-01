أخ يطلق النار على أشقائه فى مشاجرة بمنطقة قحافة بالفيوم 

أقدم مسجل خطر بإطلاق النار على ثلاث أشخاص، من أسرة واحدة، بالقرب من «قحافة» بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطار من مستشفى الفيوم العام بوصول ثلاث أشخاص من أسرة واحدة مصابين بطلق ناري في أماكن متفرقة من الجسم.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم (رجب. ك) مسجل خطر، قام بإطلاق النار على أشقائه الثلاثة على خلفية مشادة بينهم ووقعت مشاجرة بينهما، وتطورت المشاجرة إلى تشابك بالأيدي، وقام المتهم بإطلاق النيران عليهم، ما أسفر عن إصابتهم في أجزاء متفرقة من الجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وتم نقل المصابين في حالة خطيرة لمستشفى الفيوم العام.

مصرع عروسين الجنة اختناقا بقرية العجميين بالفيوم



لقي عروسين مصرعهما، اختناقاً بالغاز، داخل غرفة نومهم بمسكن الزوحية بعزبة شربا التابعة لقرية العجميين بمركز أبشواي بالفيوم وجرى إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقي اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال، مامؤر مركز إبشواي يفيد بوفاة زوجين، حديثا الزواج، تتراوح أعمارهما بين 25 سنة للزوج و21 سنة للزوجة نتيجة الاختناق بالغاز أثناء نومهم وهم "مصطفى. م.أ" والزوجة "ابتسام. م. ح".



بالانتقال والفحص تبين أن العروسين اختنقا بالغاز أثناء النوم بسبب تسرب في أسطوانة الغاز، وجرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثمانين بعد المعاينة وسماع أقوال أسرتيهما، وقررت نقلهما إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، فيما شيع المئات من أسرتيهما وأهال القرية الجنازة وسط حالة من الحزن الشديد بعد إعلان حالة الوفاة.

عقب صلاة الفجر ابن عاق يضرب والده بسبب المخدرات

أقدم ابن عاق، على ضرب والده العجوز، والتسبب لها في جروح وكدمات بوجهه، بسبب خلافات بينهم و رفضه إعطائه أموالا لشراء المخدرات بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة باستقبال مستشفى الفيوم العام المصاب (علي. ص.ع - 57 عاما) مقيم دحدورة هدي وسط مدينة الفيوم مصاب بجرح قطعي في الرأس وكدمات بالوجه وتورم إثر تعدي نجله عليه وتم تحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى.