اختفاء شهد وحبس والدها.. تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل «ضل راجل»

استمرت قناة الحياة في عرض مسلسل "ضل راجل" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني الحالي ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بينما اشتد الصراع بين أسرة جلال الشخصية التي يقدمها الفنان ياسر جلال وكل من رجال الأعمال من أجل البحث عن براءة ابنته وإثبات حملها من أحد الشباب وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس.



وكشفت الحلقة التاسعة عشر عن تورط جلال الفنان ياسر جلال في قضية قتل خميس العترة الشخصية التي يقدمها الفنان محمد أبوالنجا والذي كان يحتفظ بالفيديو الخاص بواقعة سحل ابنة ياسر جلال بينما أمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق؛ نظرا لتلك الواقعة المتهم فيها بالقتل.



وضمن أحداث الحلقة أيضا ظهر طليق الدكتورة ملك الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية نور حيث تعرض لها بالتواجد في منزلها دون علمها ودون وجود أقاربها وهو ما دفعها لأن تقوم بعمل محضر عدم تعدي وقامت بنقل نفسها إلي بيت أسرتها القديم وتركت عمتها التي تربت معها الشخصية التي تقدمها الفنانة ماجدة منير.



واستمرت الأحداث حيث كشفت اختفاء شهد التي تركت منزلها دون علم أحد وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس بينما كشفت ذاك والدتها هدي الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي حيث انتهت الحلقة التاسعة عشر عند هذا المشهد لتكشف الحلقة المقبلة التي تعرض اليوم السبت عن ما قدمته الحلقة المعروضة مؤخرا.



ومسلسل "ضل راجل" بطولة كل من نرمين الفقي ومحمود عبدالمغني ونور اللبنانية ومحمد علي رزق وأنعام سالوسة وأحمد الحلواني وأحمد حلاوة وأشرف زكي وآخرون وهو من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح، ويقدم العمل نموذجا للرجل المصرى، بأنه ظهر وسند لأهل بيته، ويبث العمل روح ضرورة احتواء الرجل لأهل بيته وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.



كانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.