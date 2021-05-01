مواعيد قطارات الوجه البحرى والقبلى اليوم السبت 1-5-2021

يبحث فئة كبيرة من المواطنين عن مواعيد القطارات بالقاهرة ومحافظات الصعيد والوجه البحري، بالتزامن مع إجازات أعياد الربيع وعيد العمال، وكذلك اقتراب قدوم الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وزارة النقل تتصدى للزحام

ووضعت وزارة النقل والمواصلات خطة للتصدي للزحام بمحطات السكك الحديدية خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث دفعت بقطارات لتقليل زمن التقاطر.

وأوضحت الوزارة أن الحجز ببطاقة الرقم القومي بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، كما أعلنت إغلاق منافذ الحجز الخارجية منعًا لتسرب التذاكر للسوق السوداء، فضلًا عن الدفع بـ 22 عربة مكيفة ببعض القطارات بواقع عربة لكل قطار يوميًا.

مواعيد قطارات وجه بحرى وقبلي اليوم السبت 1-5-2021

مواعيد قطارات الوجه القبلي

قطار رقم 85 نوم – يقوم من أسوان الساعة 20:20، ويصل القاهرة الساعة 9:50.

قطار رقم 997 مكيف – يقوم أسوان الساعة 20:45، ويصل القاهرة الساعة 9:55.

قطار رقم 89 مكيف – يقوم من أسوان الساعة 21:05، ويصل القاهرة الساعة 11:10.

قطار رقم 953 VIP – يتحرك القطار في الساعة 12:40 من محطة الأقصر، ويصل القاهرة الساعة 12:30 للقاهرة.

قطار رقم 777 مميز – يقوم من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.

قطار رقم 81 مميز- يقوم من أسوان الساعة 9:30، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 1:50.

قطار رقم 163 مميز – يتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30، ويصل القاهرة في الساعة 3:35.

مواعيد قطارات الوجه البحري

قطار رقم 2008 vip – ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من الإسكندرية.

قطار رقم 930 مكيف- ينطلق من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 20:10، ويصل القاهرة الساعة 23:30.

قطار رقم 568 مكيف ومميز- يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:15، ويصل طنطا أخر محطة للرحلة الساعة 20:10.

قطار 32 – يقوم من محطة الإسكندرية في تمام الساعة 18:30، ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:30.

قطار رقم 926 VIP- ينطلق من محطة الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة بتمام الساعة 21:30.

قطار رقم 128 مميز- يتحرك الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية، ليصل طنطا الساعة 21:15.