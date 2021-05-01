السبت 01 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يناشد المواطنين تطبيق الإجراءات الإحترازية مع تزايد أعداد المصابين

صورة محافظ الوادي
صورة محافظ الوادي الجديد

أعلنت لجنة إدارة أزمة كورونا العليا المشكلة بقرار اللواء محمد سالمان الزملّوط محافظ الوادى الجديد ، أمس السبت ، بتسجيل 45 حالة إيجابية ، وتعافى 38 مواطن بالعزل على مدار 7 أيام من إجمالى 674 حالة إيجابية ، بينهم 442 شفاء من الفيروس ، ووفاة حالة جديدة لمواطن بمركز ومدينة الداخلة ليصل بذلك إجمالى اعداد الوفيات إلى 55 حالة، خلال 17 أسبوعا على مستوى 5 مراكز إدارية بالمحافظة، وسط مناشدات مستمرة بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية مع تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا 

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة بالأماكن العامة والمغلقة والحد من التجمعات في ظل تزايد أعداد الإصابات وتقليل التواجد خارج المنازل أو السفر إلا للضرورة القصوى ، مشيرا إلى تحرير 26 محضر مخالفة للإجراءات الإحترازية بمراكز المحافظة بموجب الضبطية القضائية لرؤساء المراكز. 

ويهيب محافظ الوادي الجديد، بالمواطنين سرعة التوجه لأقرب مستشفي فور ظهور أي من الأعراض والحرص في التعامل مع المخالطين والإلتزام بإجراءات العزل المنزلي ، مناشدا تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط علي المنظومة الصحية فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد 

لافتاً إلى أهمية سرعة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للوقاية من الفيروس وتقليل أعداد الإصابات وذلك بمراكز تلقي اللقاح الثلاث بالمحافظة والتي تعمل حتي الساعة العاشرة مساء طوال شهر رمضان ، والتسجيل من خلال الموقع الاليكتروني أو على الخط الساخن، 153‪35 ، أو في أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمحافظة. الجدير بالذكر أن الحالات الإيجابية التى جرى تسجيلها خلال الأسبوع الماضي تنقسم إلى 23 حالة لمواطنين بمركز ومدينة الخارجة ، و15 حالات إيجابية أخرى بمركز الداخلة ، بالإضافة إلى 6 إصابات جديدة بمركز الفرافرة وحالة واحدة فقط لأحد المواطنين بمركز باريس

 

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ازمة كورونا العزل مناشدات مستمرة تزايد الاصابة فيروس كورونا الوادي الجديد

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