حقيقة نقص الأكسجين بمستشفى سرس الليان ونقل المرضى

سادت حاله من الرعب للأهالي مرضى مستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية عقب تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي أن سيارات الإسعاف تقوم بنقل حالات من قسم العزل بمستشفى سرس الليان إلى مستشفيات مجاورة في منوف، وذلك بعد وجود مشكله في الأكسجين المغذي للمستشفى.

ونفى الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، حدوث حالات وفاة، مشيرًا إلى نقل 7 حالات حتى الآن وسوف ينقل حالات أخرى تباعًا لتخفيف الضغط على المستشفى، ولحين عودة الأمور إلى طبيعته.



كما أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لا مشكلة في عدم توافر الأكسجين، ولكن هناك عطل في محبس التانك وجاري إصلاحه، واتخذت المديرية الإجراءات الاحترازية الكاملة، لتخفيف الضغط على المستشفى، بنقل عدد من الحالات من المستشفى إلى المستشفيات القريبة.

وكان قد عقد الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا موسعاً بمديري المستشفيات بالمحافظة، لمناقشة خطة العمل اليومية، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩.

وشدد وكيل الوزارة علي تكثيف عمل اللجان المخصصة بمتابعة عدادات خزانات الأكسجين، وشبكة الغازات، ومتابعة إستهلاك الأكسجين لكل مريض بالأقسام الطبية بالمستشفيات، وفقاً للحالة الصحية له، بالإضافة إلى متابعة إجراءات التأمين اللازمة لخزانات الأكسجين وكافة الأجهزة والمعدات الموجودة بالمستشفيات، والتي من شأنها الحفاظ علي سلامة المواطنين والعاملين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتشديد علي تكثيف عمل فرق السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات، والتأكد من توافر إشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بتلك المستشفيات، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، مدير عام الطب العلاجي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

وأكد وكيل صحة المنوفية على تكثيف المتابعة الدورية من مديري الإدارات الصحية ومديري الإدارات الفنية على المستشفيات، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، ومن توافر المخزون الاستراتيجي من الأكسجين وأسطوانات الأكسجين لتغطية عمل الشبكة بأقسام التستقبال والأقسام الداخلية ووحدات العنايات المركزة وأقسام العزل بجميع المستشفيات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال وفصائل الدم المختلفة، والكيماويات المعملية، وكفاءة عمل الاشعات اللازمة للمرضي المترددين علي المستشفي، مع تكثيف عمل فرق الترصد للأمراض المعدية داخل المستشفيات، ومتابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

بالإضافة إلى التأكيد على أن تكون نوبتجيات الفرز والعزل الموجودة فى الاستقبال ذو كفاءة عالية فى تقييم الحالات أثناء دخولها المستشفى، مع ضرورة تسجيل البيانات الصحيحة وخاصة العنوان ورقم التليفون لتيسير الوصول إلى هذه الحالات ومتابعتها منزلياً ويتم إعداد كشف لحالات العزل المنزلي يومياً من خلال عيادة الكورونا والقسم الداخلى ومراجعته من خلال رئيس قسم الباطنة ومسئول الترصد بالمستشفى قبل تسجيله على السيستم ( كوتراس ).

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة متابعة المريض بالقسم الداخلي ومراجعة التذاكر واستيفاء الملف الطبى، والتأكيد على تعميم تعليمات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بمرور مسئولي العلاج الطبيعي بالمستشفيات على مرضى كورونا لعمل جلسات علاج طبيبعي لهم على مدار الساعة، وذلك بأقسام العزل وجميع المرضى بالعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، وذلك ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضي، لتحسين أداء الجهاز التنفسي، والجهاز العضلي لهم.

وأكد فيصل جودة على ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة الخاصة بالمبادرات الرئاسية مثل السمعيات والأم والجنين والعمل على توافر بدائل من الأجهزة لاستيعاب المحولين، والتأكيد على مديري المستشفيات بزيادة اعتمادات الأقسام غير المعتمدة وزيادة السعة التدريبية بخصوص الزمالة المصرية داخل المستشفيات.