تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 1-5-2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس في القاهرة وعدد من المحافظات، اليوم السبت، حيث يدير الكثير من رواد مواقع الأنترنت و السوشيال ميديا محركات بحث جوجل لمعرفة حالة الطقس في القاهرة الكبري وعدد من المحافظات على مستوي جمهورية مصر العربية؛ نظرًا لحالة التقلبات الجوية التي تشهدها أجواء الربيع بين ارتفاع درجات الحرارة تارة والانخفاض الشديد تارة أخرى.

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار، اليوم السبت، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، وأن يسود ليلًا طقس معتدل على كافة الأنحاء.

حركة الرياح

ويتوقع الخبراء أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

حالة البحار و المحيطات

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحار تتراوح في البحر المتوسط بين خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تتراوح حالة البحر الأحمر بين معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبعد التعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، نستعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 21

الإسكندرية 32 20

وادي النطرون 34 19

طنطا 36 21

شبين الكوم 37 21

دمنهور 35 20

بلطيم 29 20

مطروح 33 19

السلوم 36 18

سيوة 40 22

بورسعيد 30 20

دمياط 31 19

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الغردقة 38 24

مرسى علم 36 23

الفيوم 38 21

بني سويف 38 21

المنيا 39 23

أسيوط 39 23

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

إدفو 40 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 42 25

شلاتين 34 25

أبو رماد 36 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 35 24

السويس 36 21

العريش 30 20

رفح 31 19

رأس سدر 37 19

نخل 35 18

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 29 17

الطور 34 21

شرم الشيخ 39 25