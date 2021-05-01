السبت 01 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 1-5-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس في القاهرة وعدد من المحافظات، اليوم السبت، حيث يدير الكثير من رواد مواقع الأنترنت و السوشيال ميديا محركات بحث  جوجل لمعرفة حالة الطقس في القاهرة الكبري وعدد من  المحافظات على مستوي جمهورية مصر العربية؛ نظرًا لحالة التقلبات الجوية التي تشهدها أجواء الربيع بين ارتفاع درجات الحرارة تارة والانخفاض الشديد تارة أخرى. 

 

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار، اليوم السبت، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، وأن يسود ليلًا طقس معتدل على كافة الأنحاء.

 حركة الرياح 

ويتوقع الخبراء أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

حالة البحار و المحيطات 

 وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحار تتراوح  في البحر المتوسط بين خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تتراوح حالة البحر الأحمر بين معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبعد التعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، نستعرض لكم درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر.

«موجة حارة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 21

الإسكندرية 32 20

وادي النطرون 34 19

طنطا 36 21

شبين الكوم 37 21

دمنهور 35 20

بلطيم 29 20

مطروح 33 19

السلوم 36 18

سيوة 40 22

بورسعيد 30 20

دمياط 31 19

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الغردقة 38 24

مرسى علم 36 23

الفيوم 38 21

بني سويف 38 21

المنيا 39 23

أسيوط 39 23

سوهاج 39 24

قنا 39 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

إدفو 40 26

أبوسمبل 40 25

الوادي الجديد 42 25

شلاتين 34 25

أبو رماد 36 26

حلايب 33 25

رأس حدربة 35 24

السويس 36 21

العريش 30 20

رفح 31 19

رأس سدر 37 19

نخل 35 18

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 29 17

الطور 34 21

شرم الشيخ 39 25

البحر المتوسط درجات الحرارة الوجه البحري الأرصاد الجوية السوشيال ميديا خبراء هيئة الأرصاد الجوية جمهورية مصر العربية القاهرة الكبرى هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة ارتفاع درجات الحرارة طقس شديد الحرارة شديد الحرارة خبراء هيئة الأرصاد العظمى درجات الحرارة المتوقعة اليوم حالة الطقس اليوم

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف تفاصيل حريق كنيسة الشهيد مارى مينا فى العمرانية

مطرانية الأرثوذكس بالجيزة تكشف تفاصيل حريق الشهيد مارمينا بالعمرانية

حريق هائل في كنيسة مار مينا بالعمرانية

بدأت بدلال ودنيا.. القصة الكاملة لإصابة أسرة سمير غانم بكورونا

القبض على بائع شد «بلف الخطر» بأحد قطارات الصعيد

محمد صلاح: أشجع الإسماعيلي في مصر وكان يلقب بمدرسة الفن والهندسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

احذر الأخطاء التالية.. فن التفكير الواضح  «2-3»

وائل لطفي يكتب: اختيار مصر

ماجد حبته

لا تلوموا المتحور الهندى

د. داليا مجدي عبدالغني

الدراما الوطنية

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الرئيس الفلسطينى يعزى نظيره الإسرائيلى فى ضحايا حادثة الجسر

تظاهرات في غزة تنديدا بإعلان عباس تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة