السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«موسى» يدخل عمليات المونتاج لتسليم الحلقات الأخيرة للقنوات الفضائية

مسلسل موسى
مسلسل موسى

 بدأ المخرج محمد سلامة عمليات المونتاج والمكساج لحلقات مسلسل "موسى"، الذي يعرض حاليا على القنوات الفضائية.


ويقوم محمد سلامة خلال الأيام القادمة بتسليم الحلقات المتبقية للعمل للقنوات الفضائية لاستمرار عرضه ضمن السباق الرمضاني.


وتدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه و والدته ويواجه العديد من المصاعب و الأزمات في قريته.


وكان محمد سلامة أعلن انتهاء تصوير مسلسل "موسى" عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، داخل قطار من كواليس التصوير، مصحوبة بتعليق: "فركش مسلسل موسى".


"موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة و إنتاج شركة سينرجي.

 

تعرف على خريطة مسلسلات رمضان عبر DMC

وتعرض شاشة قناة DMC باقة هائلة من الأعمال الدرامية عبر شاشتها حيث تعرض مسلسل لعبة نيوتن للفنانة منى زكي والفنان محمد فراج و الفنان محمد ممدوح و الذي يعرض الساعة السابعة و خمس و أربعين دقيقة مساء، ويتم عرض مسلسل موسى للفنان محمد رمضان و الفنانة سمية الخشاب في تمام الساعة السادسة و النصف مساء، و يعرض مسلسل هجمة مرتدة بطولة الفنان أحمد عز و الفنانة هند صبري الساعة العاشرة و النصف مساء، فيما يعرض مسلسل نجيب زهي زركش الساعة التاسعة مساءً، و يعرض مسلسل كل ما نفترق للفنانة ريهام حجاج و عمرو عبد الجليل الساعة الثانية عشر و خمس و أربعين دقيقة صباحا.

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