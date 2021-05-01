المخرج أحمد نادر يستأنف مونتاج الحلقات الأخيرة من «كوفيد 25»

استأنف المخرج أحمد نادر جلال مونتاج الحلقات الأخيرة لمسلسل "كوفيد 25" الذى يعرض حاليا على القنوات الفضائية.



ومن المقرر أن يقوم مخرج العمل بتسليم الحلقات الأخيرة إلى القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل حول انتشار وباء خطير في البلاد، والذي يسبب جنونا ونوبات عصبية لكل من يصاب به، دون التمكن من الوصول إلى معلومات كاملة عن المرض الحديث الذي يغزو الشوارع، ويركز المسلسل على دور الأطباء وأطقم التمريض في مواجهة ذلك الوباء الغامض، وسط تصاعد الأحداث.



ويجسد يوسف الشريف في المسلسل شخصية "يوتيوبر"، يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

أبطال مسلسل "كوفيد 25"

(كوفيد 25) بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج سينرجي.

موعيد وقنوات عرض مسلسل كوفيد 15



يعرض مسلسل كوفيد 25 على قناة ON، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، ويعاد مرتين، الأولى في تمام الساعة 7 صباحا والثانية 11:30 صباحا بتوقيت مصر، بينما يذاع على قناة ON Drama، في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت مصر، والإعادة الأولى 9:30 صباحا – الإعادة الثانية 6:30 مساءً بتوقيت مصر.

كما يعرض مسلسل كوفيد 25 على قناة الحياة، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر، ويعاد في تمام الساعة 5:30 صباحا، و 10 صباحا بتوقيت مصر، بينما يعرض على قناة الحياة مسلسلات، في الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، و4 صباحا، و7:30 مساءً، و 3:00 عصر.

ويذاع أيضا على قناة مصر الأولى، في الساعة 7:45 مساءً، والإعادة الأولى 2 صباحا، و الإعادة الثانية 10 صباحا، بينما يعرض مسلسل على قناة روتانا خليجية، الساعة 9 مساءً، ويعاد 9:30 صباحا.