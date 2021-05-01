السبت 01 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

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تامر محسن ينتهى من مونتاج «لعبة نيوتن» الأسبوع المقبل

مسلسل لعبة نيوتن
مسلسل لعبة نيوتن

 بدأ المخرج تامر محسن في وضع اللمسات النهائية لعمليات المونتاج والمكساج على الحلقات الأخيرة من مسلسل "لعبة نيوتن".


ومن المقرر أن ينتهي مخرج العمل الأسبوع المقبل لتسليم الحلقات النهائية للعمل للقنوات الفضائية التي تعرض العمل حاليا ضمن السباق الرمضاني.

 

 قصة مسلسل  "لعبة نيوتن" 
مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي ، وإخراج تامر محسن.

 

 فريق عمل مسلسل  "لعبة نيوتن" 

ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من تأليف وإخراج تامر محسن.

الوجوه الجديدة في مسلسل لعبة نيوتن

 

ويعد "لعبة نيوتن" بداية الانطلاقة للوجوه الجديدة المتميزة كانت للممثل المصري – الأمريكي أدم الشرقاوي الذي يجسد دور «زي» في المسلسل وهو الشاب المصري الذي يتعرف على «هنا» منى زكي في ظروف صعبة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويساعدها ويصبح صديقًا مقربًا لها وتصل حد الثقة بينهما إلى البقاء معه فى منزله لفترة.

وكذلك الفنانة الصاعدة فاطمة عبدالسلام، ابنة المخرج الراحل حسن عبد السلام، التي تجسد دور حبيبة حازم «محمد ممدوح» السابقة التي تشتعل في قلبها نيران الاشتياق والغيرة بمجرد أن تجمعها صدفة بـ «حازم» وزوجته.

وأيضًا الممرضة التي حبست الأنفاس بأدائها المميز خلال مشهد ولادة «هنا» المفاجيء في أمريكا وهي الروسية «أنا منشيكوفا» التي انتشرت صورها من المسلسل على سوشيال ميديا وأبدى الكثيرون إعجابهم بها وبأدائها وتعاطفها مع شخصية «هنا».

يشار إلى أن مسلسل لعبة نيوتن تصدر  لائحة الأكثر تداولاً بموقع يوتيوب بعد تألق النجمة منى زكي في عدد من المشاهد منها هروبها من المستشفى وأيضا محاولة الحصول على طفلها الرضيع وتهديدها بقتل نفسها.

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