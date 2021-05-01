يتسال الكثير من المسلمين يوميا عن موعد أذان صلاة المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات 1-5-2021 ، وذلك نظرا لما تمر به الأمه الاسلاميه والعربية بحلول شهر رمضان المبارك 2021.

ونعرض بشكل يومي توقيتات صلاة المغرب بمختلف المحافظات اليوم السبت فيما يلي :-

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات 1-5-2021



موعد أذان صلاة المغرب اليوم في القاهرة في تمام الساعة 6:32 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 7:57 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في الاسكندرية في تمام الساعة 6:30 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 8:05 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في أسيوط في تمام الساعة 6:30 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 7:52 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في بني سويف في تمام الساعة 6:32 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 7:55 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في دمياط في تمام الساعة 6:32 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 7:58 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في دمنهور في تمام الساعة 6:37 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 8:03 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في الفيوم في تمام الساعة 6:33 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 7:57 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في إسماعيلية في تمام الساعة 6:29 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 7:54 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في بورسعيد في تمام الساعة 6:30 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 7:56 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في شرم الشيخ في تمام الساعة 6:17 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 7:39 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في أسيوط في تمام الساعة 6:27 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 7:51 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في المنصورة في تمام الساعة 6:33 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 7:59 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في الغربية في تمام الساعة 6:34 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 8:00 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في الأقصر في تمام الساعة 6:21 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 7:41 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في كفر الشيخ في تمام الساعة 6:35 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 8:01 مساءا.

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في الغردقة في تمام الساعة 6:18 مساءا بينما موعد صلاة العشاء 7:40 مساءا.