ارتفاع سعر الغاز الطبيعى اليوم لأعلى مستوى له فى 6 أشهر

ارتفع سعر الغاز الطبيعي العالمي إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 1/ 5/ 2021 ليلامس الـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بعد أن انخفض خلال أبريل الماضى إلى ما يقرب من 50 سنتاً.

ارتفاع سعر الغاز الطبيعي اليوم لأعلى مستوى له فى 6 أشهر

وسجلت العقود الآجلة لسعر الغاز الطبيعي، حسب بورصة نيويورك التجارية، 2.931 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.

مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في المنطقة

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

وبدأت بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي، في شراء وتخزين الغاز لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثالثة من كورونا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز.

أول حقل بري للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل

واكتشفت مصر أول حقل بري للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول والذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبو قير البحري في البحر المتوسط في عام 1969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر ثم حقل أبو الغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971.

ارتفاع سعر الغاز الطبيعي اليوم لأعلى مستوى له فى 6 أشهر

كما تمثل منطقة البحر المتوسط النصيب الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي بمصر بنسبة 62% تليها دلتا النيل بنسبة 19% ثم الصحراء الغربية بنسبة 18% وذلك من خلال عدد (20) شركة ومن أهمهم (شركة بتروبل، شركة خالدة، شركة الفرعونية، شركة بدر الدين، وشركة البرلس) ومن أهم الشركات الأجنبية العاملة بأنشطة الإنتاج في مصر (إيني الإيطالية، أباتشي الأمريكية، بي بي الإنجليزية وشل الهولندية).