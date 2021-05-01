الاب بطرس دانيال: نتشارك مع المسلمين فى كافة المناسبات الدينية

يعيش الانسان اما اخاً لك في الدين او نظيراً لك في الخلق، اوصي الله عز وجل الديانات بالصوم للتضيق على الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ينظر المسيحيين الي صيام شهر رمضان علي انه فعل عباده يتقي فيه المسلميين الله كما يتقون الله بصيامهم، فالصيام علاقة مع الله وليست علاقة مع الناس.

لذلك نري اننا عنوان لعيش الأخوة بين المسلمين والمسحيين وهذا ما امرنا به الإسلام وحست عليه المسيحية كما نتشارك كل العادات وتقاليد شهر الصوم ونتقاسم الاحتفالات الدينية منذ بدايتها في العصر الفاطمي.

فقد بين هذا الشهر الكريم أن عبارة "مسلم. مسيحي.. أيد واحدة" ليس مجرد شعار يرفعه المصريين يواجهون به العالم، فالمسلمون والمسيحيون لهم قلب واحد يتشاركون في كافة المناسبات الدينية، ويحترم كل منهم الآخر فنحن كلنا مصريين.

نري هذا العام تزامن صوم الجمعة العظيمة مع شهر رمضان وصوم جميع المصريين معا حتى غروب الشمس هو دليل على مدى التقارب بين الجميع مجتمعين على محبة الله والسعي وراء الأعمال الصالحة تقربا لله عز وجل.

ولشهر رمضان عند المسيحيين حرمة خاصة فلا تكاد تجد مسيحياً يتناول الطعام والشراب في الأماكن العامة احتراماً لعقيدة المسلمين وتقديراً لشعائرهم فنجدهم يمتنعون اختيارياً عن الأكل والشرب احتراما للمشاعر المسلمين.

وصرح الاب بوطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما "للدستور"

"نحن جميعا مصريين" واعيش أجواء شهر رمضان كما يعيشها المسلمين منذ طفولتي وأتذكر شهر رمضان وانا اقضي خدمتي العسكرية حيث كنا نتشارك الإفطار وقد عملت شهر كامل في مطبخ الجيش لكي أشرف علي طعام الإفطار وقمت بتنظيف اواني الطعام واعاده رونقها مره اخري، كما كنت أقف خدمه اثناء الإفطار مكان اخوتي حتى يتثنى لهم الإفطار، أعيش أجواء رمضان يوم بيوم بمشاركتي الإفطار مع أصدقائي الصائمين، وتشارك الكنائس الاحتفال بشهر رمضان بوضع فوانيس رمضان والمشاركة في عمليه التزيين التي تعطي بهجه.

كنت اصطحب الفنانين قبل جائحه "كورونا" لتزين المستشفيات و منها 57357 و معهد الأورام و اهداء الأطفال المرضي فوانيس رمضان , و لدينا كورال أطفال كنيسه "سانت جوزيف" نذهب للأطفال المرضي و نغني لهم أغاني رمضان بمشاركه مجموعه جميله من الفنانين منهم الفنانة نهال عنبر و الفنانة ندي بسيوني و غيرهم من أصدقائي الفنانين و هذه طقوس تجمعنا للاحتفال سويا , كنا نقوم بالمركز كاثوليكي بعمل موائد إفطار رمضان للأطفال الايتام و غيرهم من فئات المجتمع بشكل دوري من كل عام ,موائد المحبة او موائد الرحمة امر سهل و لكننا وجدنا ان من الأفضل ان نذهب اليهم بأنفسنا، و الان نقوم بخدمه جديده في المستشفيات و دور المسنين و تقديم الهدايا و الفوانيس لهم لانهم لا يستطيعون الخروج لأسباب صحيه و معنا بعض الفنانين و كانت معنا في احدي المرات الفنانة سميه الخشاب التي اهدتهم التمر و أشياء اخري جميله, وعندما كان لدينا حدث لمصابي الجيش ذهبنا لهم في رمضان و احتفلنا معهم , جمال الاحتفال يكمن في تنوع الاحتفال بما يتناسب مع الاحداث التي نمر بها و تقديم الاحتياجات المطلوبة .

وأكد الاب بطرس دانيال لا اشتهي اكلات معينه في رمضان وأفضل الاكلات البسيطة جدا ولكننا نحرص في الدير علي تناول الكنافة والقطايف، وعن متابعه الاعمال الفنية نتابع الاعمال الفنية حتى تختار اللجنة منها ما يستحق التكريم، واتمني ان تكون الاعمال الفنية طوال العام وتقل في شهر رمضان حتى يستطيع المشاهد متابعتها بعيدا عن كثرة الإعلانات وهذا لا ينقص من المنافسة الفنية فهي مستمرة طوال العام.