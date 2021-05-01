سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق 1-5-2021

تنشر《الدستور》سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، ونقدم لكم تقرير يومي عن تحديثات اسعار العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، طبقا لأخر التطورات للسعر المصرفي اليومي في البنوك المصرية.

تشهد أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار داخل البنوك العاملة في مصر، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي جميع أسعار العملة السعودية، في البنوك التالية، "البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري، وبنك عودة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي".

سعر الريال السعودى اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١

نقدم لكم خلال التقرير أسعار الريال السعودي، وفقا لأخر التطورات في البنوك، وإليكم التفاصيل كما هو موضح بالتالي:

- سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصري، وسجل عند البيع ٤.١٨٩ جنيه مصري.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصري، وسجل عند البيع ٤.١٨٩١ جنيه مصري.

- وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصري، وبلغ عند البيع ٤.١٨٩٣ جنيه مصري.

- سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٦٥٢ جنيه، ووصل عند البيع ٤.١٩٨٧ جنيه.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٠١ جنيه، وبلغ عند البيع ٤.١٨٩ جنيه مصري.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك عودة، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٣٠٥ جنيه مصر، ووصل عند البيع ٤.١٩٥٤ جنيه مصري.

- وصل سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي، اليوم السبت الموافق ١-٥-٢٠٢١، عند الشراء ٤.٠٩٤٢ جنيه، ووصل عند البيع ٤.١٩٤٣ جنيه مصري.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق، جميع التفاصيل التي تختص بكل أسعار العملة السعودية أمام الجنيه المصري، داخل البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وفقا لأخر التطورات لسعر الصرف اليومي في البنوك السابق ذكرها.