مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حادث حريق كنيسة العمرانية

تفقد اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة موقع حادث حريق كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بشارع الدكتور بمجمع المدارس بجوار قسم العمرانية، حيث اندلع حريق هائل داخل الكنيسة بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة وتم الدفع بسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتمت السيطرة عليها.

وتوجهت قوات الأمن وجهات التحقيق على رأسهم اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه وحصر الخسائر.



وكان المركز القبطي الأرثوذكسي المُلحق بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، قد نشر منذ قليل مقطع فيديو للحريق الذي نشب في كنيسة الشهيد العظيم مارمينا للأقباط الأرثوذكس، بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك قبيل إتمام طقوس ليلة أبو غالمسيس بساعات.