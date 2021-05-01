مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حادث حريق كنيسة العمرانية

مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حادث حريق كنيسة العمرانية
تفقد اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة موقع حادث حريق كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بشارع الدكتور بمجمع المدارس بجوار قسم العمرانية، حيث اندلع حريق هائل داخل الكنيسة بعد الانتهاء من صلوات الجمعة العظيمة وتم الدفع بسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وتمت السيطرة عليها.
وتوجهت قوات الأمن وجهات التحقيق على رأسهم اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه وحصر الخسائر.
وكان المركز القبطي الأرثوذكسي المُلحق بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، قد نشر منذ قليل مقطع فيديو للحريق الذي نشب في كنيسة الشهيد العظيم مارمينا للأقباط الأرثوذكس، بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك قبيل إتمام طقوس ليلة أبو غالمسيس بساعات.