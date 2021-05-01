ألمانيا ترفض القرار الروسى حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين

رفضت ألمانيا القرار الروسي حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين للأراضي الروسية ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مواطنين روس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال المتحدث باسم الخارجية الألماني: "خلافا للإجراءات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي ضد مسؤولين روس بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لا يوجد أساس للإجراءات التي اتخذتها روسيا".

وأشار إلى أن الإجراءات الروسية "تؤدي إلى مزيد من التوتر غير الضروري في العلاقات مع روسيا".

وكانت روسيا قد أعلنت عن فرض عقوبات على 8 مسؤولين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي والنائب العام في العاصمة الألمانية برلين، ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 6 مواطنين روس في مارس الماضي، متهما موسكو بانتهاك حقوق الإنسان.

وعلي صعيد آخر ، كشفت السلطات الروسية عن الإجراءات التي تتخذ لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد في ظل القفزة في الإصابات المسجلة في الهند، وكذلك إحصائية الإصابات بالسلالات المتحورة.

وأشارت رئيس الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلكين آنا بوبوفا، إلى أن عدد القادمين من الهند ليس كبيرا، وأن جميع القادمين يخضعون للفحوصات الإلزامية فور وصولهم إلى المطار.

وأضافت أن القادمين من الهند يخضعون للعزل الصحي لـ3 أيام على الأقل.

وتم تخصيص قسم خاص في المطار الوحيد الذي يستقبل الرحلات من الهند، حيث تتخذ الإجراءات تجاه القادمين من هذا البلد الذي يحل في المركز الثاني عالميا من حيث انتشار فيروس كورونا بتسجيله أكثر من 18.7 مليون إصابة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

شددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائي الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.