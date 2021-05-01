السبت 01 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بحضور 2500 شخص.. كنيسة القيامة بالقدس تحتفل بظهور النور المقدس اليوم

كنيسة القيامة بالقدس
كنيسة القيامة بالقدس

تستعد كنيسة القيامة بالقدس  للطقس الأهم خلال أسبوع الآلام ، وهو ظهور النور المقدس منبعثًا من قبر المسيح اليوم السبت، المعروف باسم "سبت النور".

وفي كنيسة القيامة بالقدس، يتجمع آلاف المسيحيين  يشهدون لحظة ظهور النور المقدس عند فتح قبر السيد المسيح، حيث توزع الكنيسة شموعًا على كل الحجاج وتضاء تلقائيا بمجرد ظهور النور المتوهج.


ويشهد الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكرسى الأورشليمى للكنيسة القبطية اليوم السبت لحظات ظهور النور المقدس من قبر المسيح، المعجزة التى تتكرر يوم سبت النور الذى يسبق عيد القيامة.

من جهته قال أديب جودة الحسيني أمين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس في تصريحات لـ"الدستور "، إنه سيكون هناك احتفال بكنيسة القيامة، طبعا ورأينا مشاركة أبناء الطائفه الأرثوذكسية بخميس العهد، كما تمت مشاركة أبناء الطوائف الأقباط والسريان والأرمن باحتفال خميس الأسرار وغسل الأرجل كل في كنيسته بمشاركة أبناء الطائفة.

وتابع: “احتفلت الكنيسة بالجمعة الحزينة أو العظيمة وكان هناك أيضا أعداد من أبناء الطوائف المختلفه في احتفال هذا اليوم العظيم”.

وأضاف: "أما بالنسبة لسبت النور تم تحديد دخول ٢٥٠٠ شخص للاحتفال بسبت النور، الجميع طبعا ينتظر يوم السبت للمشاركة في احتفال يوم سبت النور، وسيكون هناك تشديدات من قبل الشرطة الإسرائيلية، حيث ستمنع الوصول إلى كنيسة القيامة كما هو معهود منذ سنوات، وسيكون هناك حواجز أمنية لمنع من لا يحصل على تصريح من قبل الشرطة للدخول إلى كنيسة القيامة لحضور احتفالات سبت النور .

وواصل: "يذكر بأن الأجواء الجوية ما زالت مغلقة في دولة إسرائيل وهناك العديد من الحجاج والذين وصلوا على متن الطائرات إلى مطار تل أبيب ولكن مع الأسف تم منعهم من الدخول وإرجاعهم على متن الطائرات التي وصلوا عليها".


ومعجزة ظهور النور المقدس من قبر المسيح تحدث بناء على عدة خطوات وطقوس، فى صباح يوم سبت النور وقبل مراسم خروج النور المقدس يتم فحص قبر المسيح والتأكد من عدم وجود أي سبب بشرى لهذه المعجزة، يبدأ الفحص في العاشرة صباحًا وينتهي في الحادية عشر ظهرًا، وبعد التأكد من خلو القبر المقدس من أي مادة مسببة لهذا النور، يتم وضع ختم من العسل الممزوج بالشمع على باب القبر.

امين منى هذا اليوم مراسم زين انطونيوس أبناء مطران القدس الطائرات الأنبا انطونيوس الجمعة الحزينة كنيسة القيامة عيد القيام امين مفتاح كنيسة القيامة بالقدس تشديد اديب جودة الحسيني كنيسة القيامة بالقدس

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